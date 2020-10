Madžarom v roke še največji trgovec BMW v Sloveniji

Kupec A-Cosmos, ki je največji prodajalec vozil BMW pri nas, je madžarska skupina Wallis Automotive Europe, veleprodajalec vozil v srednji in jugovzhodni Evropi. Madžari so v letu 2019 ustvarili za več kot 220 milijonov evrov prometa, prisotni so v 14 državah v regiji ter zastopajo skupno 16 avtomobilskih znamk, v Sloveniji pa bi radi poleg nemške avtomobilske znamke, začela tržiti tudi druge znamke.

AutoWallis je s prevzemom odprl tudi podružnico v Sloveniji, Wallis Motor Ljubljana, novi lastnik A-Cosmos pa je prevzel tudi uradni servis za vozila Mini. Madžari so tako po prevzemu prodaje za Jaguar in Land Rover, zdaj prevzeli še pomemben salon v Ljubljani.

Odkup začeli junija, čakali na dovoljenje

Za zaključek že junija napovedane akvizicije je bilo treba pridobiti različna dovoljenja (predvsem na področju konkurence), ki jih je AutoWallis je v Sloveniji prevzel že prodajo vozil Jaguar, pred kratkim še Opel, tudi tukaj pa čakajo na potrditev s strani urada za konkurenco. Foto: Gregor Pavšič družba tudi v celoti uspešno pridobila, izpolnjeni pa so bili tudi drugi pogoji iz pogodbe.

Gábor Ormosy, generalni direktor skupine AutoWallis, je ob zaključku posla povedal, da je AutoWallis s prevzemom edinega pooblaščenega prodajalca znamke BMW v slovenski prestolnici vstopil tudi na maloprodajni trg avtomobilov v državi, s čimer je še dodatno okrepil svojo prisotnost v Srednji in Vzhodni Evropi.

Skupina, ki se ukvarja z malo- in veleprodajo motornih vozil in rezervnih delov, servisnimi storitvami ter oddajanjem vozil v kratko- in dolgoročni najem, je prisotna v 14 državah regije. V Sloveniji so sicer prisotni že od prej, saj je Wallis Automotive Europe, druga hčerinska družba podjetja, ekskluzivna zastopnica znamk Jaguar in Land Rover, po pridobitvi dovoljenja organa, pooblaščenega za konkurenco, pa bo začela tudi z veleprodajo znamke Opel, s katero je trenutno prisotna že na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter na Madžarskem.

Največji slovenski prodajni salon znamke BMW v Ljubljani deluje že od leta 2009.