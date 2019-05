Luksuzni ekolog za več kot prevoz od točke A do B #foto

V drugi najhitreje rastoči segment v Sloveniji je vstopil popolnoma nov in predvsem drzen igralec lexus UX. Svoj navdih črpa iz sveta popolnosti, kjer z razkošjem in podobo luksuznega ekologa iz japonskega avtomobilskega cesarstva želi pomagati preroditi znamko Lexus. Pri nas bo letos našel 85 kupcev, ki si želijo stopiti iz povprečja vsakdana in jim vožnja predstavlja nekaj več kot prevoz od točke A do B.

UX želi na cest izstopati. To mu s pomočjo drugačnega videza vsekakor uspeva. Foto: Gašper Pirman

Samosvoj v vseh pogledih

Že ob prvem stiku z novim UX hitro postane jasno, da ni nič prepuščeno naključju. Najsi bo oblika 18-palčnih platišč, ki omogoči, da Foto: Gašper Pirman platišča aktivno hladijo zavore in izboljšujejo aerodinamiko avtomobilov, ali majhna plavut na skrajnem robu zadnjega žarometa, ki ne izboljša le pretoka zraka čez avto, temveč hkrati skrbi za boljšo bočno stabilnost v zavoju. Kvadratne plastične obrobe blatnikov imajo tudi aerodinamično vlogo. UX je popoln primer, kako ima lahko pameten dizajn tudi aktivno funkcijo.

Združitev francoskega odnosa do življenja in japonske zasnove popolne predanosti v UX prinaša toplino doma, ''engawa'' pa zamegli meje med njegovim notranjim in zunanjim delom. K temu lahko dodamo še rokodelsko natančnost mojstrov takumi, ki so odgovorni za izdelavo prav vsakega detajla avtomobila, in inženirsko miselnost kansei. Ta odzive ljudi prenese v sam izdelek in intimno ter čustveno poveže človeka in končan izdelek. Privlačna zunanjost s številnimi odrezanimi linijami, samurajskimi potezami in celo nekoliko kombilimuzinsko podobnostjo zna biti komu malenkost preveč, a vsak element je tam z razlogom in pri Lexusu so pri izdelavi UX premislili vsak milimeter.

Višina sedenja po vzoru kombilimuzin

Tako kot denimo daljna sorodnica, toyota corolla, je UX največ pridobil z novo prilagodljivo arhitekturo GA-C. UX želi biti sodoben crossover za mestna središča, a ima v sebi skritih nekaj adutov kombilimuzin. Z nizkim centrom gravitacije (594 milimetrov), ki je blizu bokov voznika, dviguje vozniško izkušnjo.

Svetla in prečiščena potniška kabina. Pozornost do podrobnosti je neverjetna. Foto: Gašper Pirman

Infotaiment se še vedno upravlja preko površine občutljive na dotik. Foto: Gašper Pirman

Stavijo na hibrida

Pri nas sta na voljo dva različna pogona. Le nekaj kupcev se bo odločilo za dvolitrski prisilno polnjeni bencinski štirivaljnik s 125 kilovati, kar 90 odstotkov pa jih bo izbralo hibridno različico UX 250h.

Hibridni pogon deluje v kombinaciji z dvolitrskim atmosferskim štirivaljnikom, nikelj-metalno baterijo in 80-kilovatnim elektromotorjem. Tempo sprednjim kolesom daje neskončnostopenjski (CVT) menjalnik s planetarnim gonilom, skupna sistemska moč pa se ustavi pri 132 kilovatih.

Kaj pravi pogled na cenik?

UX se bo v segmentu C-SUV za naklonjenost kupcev spopadel z nekaterimi že uveljavljenimi tekmeci. Kljub temu pri generalnem uvozniku računajo, da bodo letos prodali vsaj 85 avtomobilov in s tem pomagali znamko Lexus po prodajnih rezultatih potisniti na peto mesto med premijskimi znamkami. UX ima še zlasti veliko odgovornost, saj bo segment C-SUV letos med vsemi pridobil največ novih kupcev.

UX je na voljo s sedmimi paketi opreme, kjer je razpon cene od 30 do 54 tisoč evrov. Dodatno je treba za štirikolesni pogon doplačati 1.500 evrov, bencinsko gnani UX pa je od hibridnega cenejši za okroglega tisočaka, razen pri vstopnem paketu finesse. Tam se cena za hibridni UX začne pri 34 tisoč evrih.

Voznike vozne profile izbire preko ročice nad merilniki. Na drugi strani s pomočjo ročice nadziramo delovanje sistema ESP. Foto: Gašper Pirman

V zadnji svetlobni liniji je 110 luči v tehnologiji LED. Foto: Gašper Pirman