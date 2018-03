Zakaj je Lexusov dragulj v Sloveniji spregledan? #foto

Z atraktivno sprednjo masko se želi razlikovati od umirjenih tekmecev in nagovarja kupce, ki nočejo biti ujeti v kalup. Foto: Gašper Pirman

Cena: LS 500 141.500 EUR, LS 500h RWD 110.000 EUR, LS 500h AWD 117.500 EUR



Motorja: LS 500, turbobencinski 3,5-litrski V6, desetstopenjski samodejni menjalnik, 307 kW; LS 500h, hibridni pogonski sklop z elektromotorjem in 3,5-litrskim atmosferskim V6-agregatom, neskončnostopenjski samodejni CVT-menjalnik, skupna moč sistema 264 kW



Paketi opreme: finesse, business, executive, luxury, F-sport

Ideja se je rodila leta 1983

Še preden je leta 1989 LS zapeljal na ceste po vsem svetu, je najprestižnejši avtomobil znamke Lexus dvignil veliko prahu. Eiji Toyoda, idejni vodja projekta, je svojim inženirjem zaukazal, da LS ne sme biti le najvarčnejši, da ne sme imeti samo najboljših voznih lastnosti, biti najbolj udoben in prestižen, najhitrejši in najlepši, ampak da mora biti vse to hkrati. Razvoj admiralske ladje, ki bo Lexus z zlatimi črkami postavila na zemljevid sveta, se je tako začel z belim listom papirja in brez denarnih omejitev pri razvoju. Tudi zato avtomobil ni imel niti enega skupnega dela s Toyotinimi modeli. Vodja razvoja Ichiro Suzuki je pri iskanju avtomobilske popolnosti vodil ekipo 60 oblikovalcev, 1.400 inženirjev v 24 ekipah, 2.300 tehnikov in več kot 200 zunanjih delavcev. Skupaj so izdelali približno 450 prototipov in 900 prototipov motorjev. V fazi razvoja so prevozili 2,7 milijona kilometrov na praktično vseh celinah sveta. Kot prvi avtomobil na svetu je imel vgrajeno avtomatsko klimatsko napravo za potnike zadaj, osemstopenjski samodejni menjalnik, kratke žaromete v tehnologiji LED in osemvaljni hibridni pogonski sklop.

Skoraj 30 let kasneje na novo pot stopa peta generacija, ki v svojem bitu v največji meri poudarja drugačnost, gostoljubje (omotenashi), rokodelstvo (takumi) in napredno tehnologijo.

Zadek je manj razburljiv, a Lexusova admiralska ladja na cesti nedvomno izstopa. Foto: Gašper Pirman

Masko hladilnika je rokodelec takumi narisal ročno. Potem so jo lasersko skenirali in poslali v proizvodnjo. Na njej je več kot pet tisoč robov in kotov. Foto: Gašper Pirman

Lexus je hibrid

Morda se zgornji naslov sliši bolj kot marketinški nagovor, a kot so nam zaupali pri uvozniku, je delež prodanih pogonskih različic močno na strani hibrida. Zaradi neprijazne slovenske zakonodaje za močnejše agregate z notranjim izgorevanjem praktično vsak model LS poganja hibridni pogon.

LS 500h je na voljo kot Multi Stage Hybrid, ki poleg elektromotorja sodeluje s 3,5-litrskim atmosferskim šestvaljnim agregatom s skupno sistemsko močjo 264 kilovatov.

V toplem objemu popolnosti

Da LS ni običajen predstavnik enega najbolj spoštovanih in prestižnih segmentov na svetu, priča že njegov videz. Z ogromno masko hladilnika, drznimi potezami in premišljeno obliko se distancira od predvsem nemške konkurence. Poudarek ni le na samozavesti, njegova največja veličina je neverjeten smisel za podrobnosti in detajle. Zgodbe, ki jih pišejo posamezni elementi avtomobila, se z izdatno mero pozitive usedejo v srce in pogled na zunanjost avtomobila ti pred oči prikliče izkušenega rokodelca takumija. Ta položaj lahko zasedejo le posebej izurjeni rokodelci z več kot 25 leti izkušenj, na eni izmed preizkušenj pa morajo z eno roko zložiti origami v manj kot minuti. V celotnem procesu ni nič prepuščeno naključju.

Kjer meje riše brezkompromisna pozornost do detajlov

Ena glavnih oblikovnih posebnosti je velika maska hladilnika. Takumi jo je izrisal na roko. Ker zaupajo njegovi natančnosti in znanju, so jo lasersko skenirali in prenesli v proizvodnjo. Da je meja le nebo, priča podatek o kotih, saj jih je v celotni maski več kot pet tisoč.

V notranjosti so na voljo okrasni detajli iz tradicionalnega japonskega brušenega stekla kiriko, ročno izdelanega stekla, ki ga izrežejo lasersko in polirajo do popolnega sijaja. Na voljo je tudi oblazinjenje vrat iz ročno zgibanega blaga. Razvoj je trajal dve leti, vsako blago na vratnih panelih pa je izdelano ročno. Ekskluzivnosti primerna je tudi cena – oba dodatka sta na voljo v enem paketu s ceno 16.900 evrov.

Pri Lexusu pravijo, da je potniška kabina LS kot topel objem doma. Vrhunski materiali in ergonomija so le podaljšek novodobnih tehnologij in voznih lastnosti. Foto: Gašper Pirman

Za vsakega kupca v novem salonu poskrbijo individualno in se mu posvetijo do potankosti. Tako kupca avtomobila čakajo ključi ob prevzemu. Foto: Gašper Pirman

Vse je podrejeno vozniku, če na zadnjem desnem sedežu ni potnika. Foto: Gašper Pirman

To ni avto, to je dom

Potniška kabina je zasnovana za maksimalno udobje in sledi japonski filozofiji, imenovani omotenaši. Srčna gostoljubnost, ki želi potnike obdajati s toplino doma na vsakem koraku, skrbi za dobro počutje voznika, sovoznika in obeh potnikov na zadnji klopi. Prav načela omotenašija so bila navdih pri snovanju ultimativnega avtomobilskega razkošja, ki ga ponuja novi LS. Ko se voznik približa avtomobilu, ročice na vratih osvetlijo tla. Zračno blaženje potem za tri centimetre zviša avtomobil, sedež pa se nekoliko zniža. Ko voznik sedi na svojem mestu, se sedež pomakne nazaj v prvotni položaj, nato pa pomaga pri zapenjanju varnostnega pasu. Sprednji sedež ponuja kar 28 različnih nastavitev in vas razvaja z masažo šiatsu. Če med vzvratno vožnjo ni potnikov v zadnji vrsti, se vzglavniki zadnjih sedežev znižajo, kar omogoča boljši pogled nazaj. Kadar potniki sedijo tudi na zadnjih sedežih, je vse podrejeno njim. Naslonjala sedežev se avtomatsko postavijo v udobni položaj, tudi zaslon se prilagodi, da lahko potniki pod optimalnim zornim kotom spremljajo videovsebine. Tudi potniki na zadnjih sedežih lahko uživajo v sedmih masažnih programih, na voljo pa so jim tudi posebna opora za noge ter grelci za hrbet in ramenski obroč. Omeniti velja še velik projicirni zaslon dimenzij 600 x 150 milimetrov, prilagodljive dvofazne žaromete v tehnologiji LED, delno avtonomno vožnjo druge stopnje in sistem ozvočenja Mark Levinson s 23 zvočniki.

Ker LS sloni na enaki arhitekturi kot LC, ima v svojih genih tudi nekaj športnih kromosomov. Na skoraj domačem igrišču, dirkališču Nordschleife, so pilili vozne lastnosti in z zadnjim večtočkovnim vpetjem ne gre le za udobno limuzino. Bipolarnost se v največji meri kaže z nekoliko športno navdahnjenim paketom F-Sport, ki prinaša nekoliko športne odbijače, aluminijaste dodatke v notranjosti in drugačne merilnike.