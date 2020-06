Lexus draži z novo limuzino, ki pa je ne bo več v Evropo #foto

Lexus IS konkurira predvsem BMW-jevi seriji 3, audiju A4 in Mercedesovemu razredu C, a zaradi padca prodaje limuzin ne bo zapeljal v Evropo. Kot so zapisali pri AutoWeeku je Lexus v Evropi prodal skoraj osemdeset odstotkov športnih terencev, dvajset odstotkov pa preostalih modelov. Obenem so ostareli model GS zamenjali z enako velikim in tehnološko naprednejšim modelom ES. Prihod modela IS bi tako lahko povzročil padec prodaje večje limuzine, hkrati pa bi bila njegova prodaja v primerjavi s športnimi terenci majhna.

Prehod na novo arhitekturo ali le osvežitev videza?

Poleg zgornje zakrite fotografije pri Lexusu niso razkrili veliko. Ugiba se predvsem, ali bo z novo generacijo prišla tudi nova arhitektura TNGA-L ali bodo ohranili obstoječo osnovo in ga le tehnološko ter vizualno posodobili. Vsekakor bo tako kot do zdaj na cesti izstopal. Zadek bo namreč krasila svetlobna linija, ki se razteza čez celotno širino avta.

Če ne bo sprememb pri arhitekturi, bo motorna paleta ostala nespremenjena, pričakujemo pa bistveno bolj svežo potniško kabino in pomik k bolj premijskim tekmecem. Več bo znanega 9. junija, ko bodo Japonci uradno razkrili novo generacijo IS.