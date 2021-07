Letele so tudi iskre: takšna je odločenost v ozadju

Nepopustljivo in požrtvovalno delo spada med glavne vrline relija, kar je še toliko bolj občutno na ravni zasebnikov in ekip z manjšimi proračuni.

Reli je moštveni šport in predvsem na zasebni ravni močno odvisen od nesebične pomoči ter tudi iznajdljivosti podpornikov vsakega tekmovalca. To se je pokazalo včeraj tudi na reliju državnega prvenstva v Železnikih, kjer je eno izmed najbolj vidnih posadk že v mraku doletele tehnične težave. V skupni razvrstitvi po prvem dnevu najhitrejša Rok Turk (hyundai i20 R5) in Marko Grossi (peugeot 208 rally4).

V ospredju včerajšnjega prvega dne relija je bil resda Rok Turk s sovoznikom Vilijem Ošlajem (hyundai i20 R5), toda v poznem večeru je posebno zgodbo pisala ena izmed ekip v ozadju. Tam kjer dirkajo prej s srcem kot z denarjem, kjer mehaniki skuhajo testenine kar na mizi sredi boksov, kjer si zasilno prenočišče lahko uredijo tudi v parkiranem kombiju in kjer to skupino somišljenikov vodi predvsem iskrena strast. Tam dirkači lahko tekmujejo predvsem po zaslugi lastne požrtvovalnosti in prijateljev, ki jim nesebično pomagajo. Za skupno pristno veselje in stisk roke. Za spomine, ki jih nato še dolgo obujajo.

Nejc Mrak in sovoznik Darko Vončina (suzuki swift) sta vodila v najmanjšem in najbolj množičnem razredu državnega prvenstva. Odpeljala sta že vse štiri hitrostne preizkušnje, a nato v temi ostala brez goriva in še brez zavor. Eno preizkušnjo prej se jima je snela še izpušna cev. S pomočjo konkurenčne posadke sta se uspela preriniti nazaj v servisno cono, nato pa sta skupaj z mehaniki začela biti bitko s časom.

Če v vodilnih moštvih lahko posadka ob servisnem postanku počiva in delo prepusti mehanikom, tam na začelju stvari potekajo drugače. Tudi voznik si na glavo nadane lučko, prime za orodje in se po potrebi uleže pod dirkalnik. Letele so iskre, menjali so zavore, preverili stanje rezervoarja za gorivo in podobno. Po pol ure dela je bil swift, ki so ga prej vsi skupaj do servisa prerinili, spet v delujočem stanju. Mrak in Vončina bosta tako jutri lahko branila vodstvo v svojem razredu.

Nejca je v konkurenci bodril tudi njegov oče Andrej, ki je s fičkom vozil kot povsem zadnji na štartni listi. Že leta 1987 je bil Andrej Mrak s skoraj enakim fičkom med udeleženci takratnega relija Loka v okolici Škofje Loke in že takrat je vozil hitrostno preizkušnjo proti Dražgošam, ki ga čaka tudi jutri. Nad relijem je navdušil tudi oba sinova; najprej starejšega Jana in nato še Nejca, ki je bil v lanski skrajšani sezoni že državni prvak v diviziji I.

Premoč Roka Turka in sovoznika Vilija Ošlaja (hyundai i2o R5) pred zasledovalci ni presenetljiva, vseeno pa je razlika velika. Aktualni prvak je zanesljivo opravil tudi s tujci v primerljivih dirkalnikih in si privozil že debeli dve minuti prednosti. Na drugi preizkušnji se je Turku nenadoma razletelo zadnje steklo, kar je bil tudi edini manjši zaplet za Idrijčana.

Rezultati po 1. dnevu (4 HP):



1. Turk-Ošlaj (hyundai i20 R5) 31:39.0; 2. Grossi-Berlot (peugeot 208 rally4) + 2:00,9; 3. Wagner-Stein (ford fiesta rally4) + 2:12,2; 4. Dunnes-Minor (škoda fabia R5) + 2:19,0; 5. Kossler-Kalinke (subaru impreza STI) + 2:30,2; 6. Kovacs-Istovics (ford fiesta R5); 7. Fakin-Fakin (ford fiesta rally4) + 2:34,8; 8. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 2:38,1; 9. Prodan-Raštegorac (ford fiesta rally4) + 2:52,8; 10. Zrinski-Vidmar (ford fiesta R5) + 2:53,7; …

V skupni razvrstitvi je drugo mesto zasedel Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (peugeot 208 rally4), ki je ugnal tudi tujce v štirikolesno gnanih dirkalnikih. Grossi je odlično odpeljal prve štiri hitrostne preizkušnje in tako vodi v dvokolesno gnani konkurenci. Avstrijec Simon Wagner (ford fiesta rally4) zaostaja le dobrih 11 sekund in med njima lahko jutri pričakujemo še zanimive boje. Wagner sicer ne vozi v slovenskem DP, zato se bo tudi Grossi bolj osredotočal na prednost pred domačimi tekmeci. Jernej in Gregor Fakin (ford fiesta rally4) zaostajata 33 sekund, Jan Medved s sovoznikom Izidorjem Šavljem (ford fiesta rally4) že skoraj minuto in pol.

V boju za slovenske stopničke Fakin in Peljhan

Tako kot v skupni razvrstitvi je torej tudi v slovenskem državnem prvenstvu divizije II že prišlo do velikih razlik. Brata Fakin držita tudi tretje mesto v slovenskem DP, na zadnji preizkušnji sta namreč prehitela Darka Peljhana in Mateja Čarja (VW polo proto). Peljhan je z relijem začel odlično in bil na prvi HP celo drugi skupno. Nato je enkrat zapeljal s ceste, snela se mu je cev turbo puhala in na zadnji HP je zaradi dodatnih luči dirkalnik dvakrat ugasnil. Razlika med Peljhanom in Fakinom je 3,3 sekunde.

V diviziji III vodi Jaka Valant (BMW M3, sovoznik Jan Nik Jesenovec) pred posadkama Miklavčič-Černigoj in Humar-Peternel (oba renault clio RS).

V diviziji I sta bila po dveh preizkušnjah v vodstvu posadki Mihevc-Verbič (renault clio rally5) in Mrak-Vončina (suzuki swift). Razlika med njima je bila le 2,2 sekunde. Nato je imel Mihevc na tretji preizkušnji težave s polosjo in za Mrakom je zaostal za pol minute. Mrak je sicer dobil deset sekund kazenskega pribitka, toda Mihevc je na zadnji HP izgubil še tri minute. Skupno ima Mrak 45,1 sekunde prednosti pred posadko Brus-Zaljuberšek (MG ZR 105) in še dodatnih 13 sekund pred posadko Kačič-Černigoj (MG ZR 105).

Video - tako vozi drugouvrščeni Marko Grossi (peugeot 208 rally4)

