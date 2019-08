Letalski sedež brez naslonjala? Potnik ogorčen, Easyjet grozi.

Na družbenem omrežju Twitter se je na nizkocenovnega prevoznika Easyjet vsul plaz kritik, ker so potnico na letalu posedli na sedež brez naslonjala. Na varen in brezhiben sedež so jo premestili šele po končanem vkrcanju, ko so ugotovili, da letalo ni polno. Hitro so na splet pricurljale tudi druge fotografije sedežev Easyjetovih letal, ki jim manjkajo naslonjala.

"Pozdravljeni, Matthew, hvala, ker ste nas opozorili, toda preden začnemo preiskavo, vas prosimo, da fotografijo izbrišete in stopite v stik z nami. Le tako vam bomo lahko pomagali," so v odgovoru zapisali pri Easyjetu. Sporen je predvsem del o izbrisu fotografije, ki jasno nakazuje na to, da so težave pri nizkocenovnem prevozniku želeli pomesti pod preprogo.

Seveda lastnik fotografije ni hotel izbrisati. Poudaril je, da letalo na poletu 2021 iz Lutona v Veliki Britaniji proti Ženevi ravnokar pristaja in da želi pojasnila. Fotografijo so kmalu pospremile še druge fotografije istega letala, s katerih je razvidno, da je bil sedež brez naslonjala že skoraj teden dni. Kljub temu so pri Easyjetu nadaljevali polete, kot je zapisal eden od uporabnikov (ter zraven dodal fotografijo), so njega in sopotnika preselili na druga sedeža. Nesrečnika, ki sta s tem izgubila svoja sedeža, pa so z denarnim nadomestilom zaradi polnega letala pospremili z letala.

Odziv družbe Easyjet:

Pokvarjen sedež bodo popravili danes

Kasneje so se odzvali tudi pri Easyjetu, kjer so zapisali, da bodo pokvarjena sedeža popravili danes. Hkrati so zatrdili, da na sedežih med poleti ni nikoli sedel nihče. Fotografija, kar je potrdil tudi avtor, je nastala pred vzletom ali po njem, a grenak priokus ostaja. Številni potniki na letalu so se spraševali, ali letalski prevoznik tako slabo skrbi tudi za preostale ključne dele letala.

Po pravilih javne agencije za civilno letalstvo mora biti sedež brezhiben, potnik se mora varno pripeti z varnostnim pasom med vzletom in pristankom. Le takšen sedež se lahko uporablja za prevoz potnikov. Čeprav pogled na nepopoln sedež vsekakor ne vzbuja optimizma pred začetkom poleta, pa so pri Easyjetu upoštevali vsa pravila, saj na sedežih med poletom ni sedel noben potnik.