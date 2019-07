Sedeti v sredini? Polet v ''sendviču'' bo znosnejši.

Največja tegoba pri letenju je sedeti na sredinskem sedežu. Zelo velika je možnost, da bo eden izmed obeh sosedov vdiral v vaš osebni prostor, kjer z bistveno manj prostora za komolce in noge čakate le na konec poleta. Ameriško podjetje Molon Labe je našlo nov način, kako povečati udobje na sredinskem sedežu letala in tudi že prvega kupca, ki bo nov sistem sedežev vgradil v petdeset letal.

Sredinski sedež je pomaknjen navzdol in nazaj, zaradi česar je v širino za trinajst centimetrov več prostora. Foto: Molon Labe

Trinajst centimetrov dodatne širine

Hank Scott, izvršni predsednik podjetja Molon Labe in glavca, ki je zasnovala ta letalski sedež, se je po večkratnem napornem letenju na sredinskem sedežu odločil temu narediti konec. Sredinski sedež je pri njegovi rešitvi postavljen pet centimetrov niže kot sosednja sedeža in zamaknjen nazaj za 7,5 centimetrov. Zaradi povsem drugačne postavitve sedeža ima sredinski del širino 58 centimetrov namesto običajnih 45 centimetrov.

Še vedno ne moremo govoriti o nadpovprečni prostornosti, saj se sredinskemu sedežu ne da spreminjati naklona hrbtnega dela in prostor za noge ostaja nespremenjen. Zaradi nižjega sedenja bi imeli potniki z dolgimi nogami lahko težave, a bi zaradi dodatne širine lahko bistveno laže zamenjali sedež s sosedom, meni Scott.

Dobili dovoljenje in prvega kupca

Pridobitev certifikata je ena največjih ovir pri vstopu v letalski svet. Tudi proces za pridobitev vseh dovoljenj za vgradnjo sedežev je izjemno dolgotrajen. Sedež mora vzdržati šestnajstkratnik sile gravitacije, brez da bi se pri tem zvil. To pravilo so pri FAA sprejeli že leta 1988. Z njim so želeli povečati možnost preživetja, če letalo zapelje s pristajalne steze ali pa pride do podobne nezgode.

Po mesecih testov in računalniškega načrtovanja so pri Molon Labe marca poslali petnajst vrst sedežev na državni inštitut za razvoj letalstva na univerzi Wichita State. Tam so sedeže dodobra preizkusili in z različnimi trki ter testnimi lutkami potrdili varnost sedežev. Junija so izdali certifikat in podjetju prižgali zeleno luč za začetek proizvodnje.

Sedež je dobil certifikat FAA in bi lahko v prihodnje drastično pomagal spremeniti počutje potnikov na srednjem sedežu. Foto: Molon Labe

Vsak sedež je opremljen tudi s polnilnim priključkom USB. Foto: Molon Labe

Dovolj je sosedskega krega za naslonjalo za roke

S1, kot je uradno ime sedeža, bo zmanjšalo tudi nenehne boje za naslonjalo za roke. Tako kot sedež je tudi naslon za roke višinsko drugačen. Sprednja polovica je nekaj centimetrov više kot druga polovica. S tem so ustvarili naraven položaj za roke in hkrati razdelili naslonjalo za roke - sredinski potnik jih lahko nasloni na zadnji del naslonjala, sosed pa na višji konec naslonjala.

Še ena dobra novica za letalske družbe. Sedež, izdelan iz aluminija, ima maso vsega devet kilogramov. Gre za enega najlažjih sedežev, ki je povsem na ravni enega boljših Recaro SL3510. Zaradi zasnove srednjega sedeža ni treba odstraniti nobene vrste sedežev, hkrati pa se poveča udobje potnikov.

Ravno zato so januarja že našli prvega kupca, ki bo v prihodnjih osemnajstih mesecih s temi sedeži opremil 50 letal.