Nadzvočno letalo, ki "tiho" prebije zvočni zid #foto

Foto: Lockheed Martin

Brez poka pri preboju zvočnega zidu

Lockheed Martin je svoje dvomotorno letalo z uradnim imenom "quiet supersonic technology airliner", ki bo lahko prevažalo do 40 potnikov pri hitrosti do 1,8 macha, razkril v sredo v Dallasu. Res je, gre za študijo, ki je še daleč od proizvodnje. Toda letalo so Američani zasnovali skupaj z Naso in pri tem uporabili znanje, pridobljeno pri izdelavi nadzvočnega letala X-59. Gre za letalo, ki pri preboju zvočnega zidu ne ustvari prepoznavnega močnega poka.

Nadzvočno letalo Concorde je zagotovo najbolj znano letalo takšnega tipa, vendar je ravno zaradi glasnega poka lahko letelo le tam, kjer pok ni zmotil ljudi. Z ekonomskega vidika to ni bilo vzdržno, zato je hitro končal svojo letalsko kariero.

Tehnologija bo kmalu pripravljena na širšo uporabo

X-59 že aktivno testirajo in pripravljajo na prehod iz konceptne faze, zato bi radi pri Lockheed Martinu pripravili teren za prihod takšne tehnologije. Z napovedanim konceptnim letalom bi radi opozorili, da takšna tehnologija prihaja in bo treba spremeniti zakone ter omogočiti prelete takšnih letal na letališčih po svetu. Le tako bo nadzvočno letalo postalo ekonomsko vzdržno že od samega začetka.

"Trenutno smo v konceptnem stadiju študije, kjer smo preverili, da je takšen dizajn izvedljiv, velikostno smo usmerili koncept in kakšna bi lahko bila masa. Te začetne občutljive študije smo naredili, da ima vse svoj smisel," je dejal Mike Buonanno, inženir pri Lockheed Martinu ter poudaril, da je tehnologija tako rekoč že pripravljena na proizvodnjo.

Foto: Lockheed Martin

Zvok kot pri zaprtju avtomobilskih vrat

Nadzvočno letalo razvijajo tudi pri zagonskem podjetju Boom Supersonic, toda dokler se ne bodo spremenili zakoni in dovolili uporabe takšnih letal tudi nad območji s prebivalci, bo razvoj zamrl. Američani so se težave poka pri preboju zvočnega zidu lotili drugače.

Uporabili so podobno oblikovanje kril kot pri Concordu, vendar so zelo podaljšali in ušpičili nos. S tem se začetni zvočni udar lepše premika po trupu in počasi izzveni ter zaduši pok. Kot so dokazali s testi na X-59, bi se ob preboju zvočnega zidu slišal le manjši pok. Glasnost bi bila enaka kot pri zaprtju avtomobilskih vrat.

Do štirideset potnikov

V potniški kabini bi bilo prostora za do 40 potnikov. V vsaki vrsti bi bil le en sedež in vsak sedež bi imel pogled skozi okno ter Foto: Lockheed Martin hodnik. Concorde je moral imeti hidravlično pomičen nos, ki je pilotu omogočil, da je pri pristajanju videl pristajalno stezo. Zaradi oblike nosu bi v novem letalu pilot vedno videl, kaj se dogaja pred letalom.

Poleg nove zasnove na zadku bo morala letalo poganjati tudi nova vrsta motorjev. Turbinska motorja na koncu ne bosta imela dodatnih gorilnikov, ki gorivo vbrizgajo neposredno v motor in znatno povečajo moč. Motorja bi morala imeti 18 ton potiska na tleh, vendar trenutno takšnih motorjev še nimajo nikjer na razpolago. Pri Lockheed Martinu bi jih morali razviti iz obstoječih motorjev.

Doseg letala bi bil glede na prvotne izračune okoli 9.500 kilometrov, kar je dovolj, da bi pokril razdalje New York-London, Tokio-Los Angeles, London-Peking in Tokio-Sydney. Let od Londona do Tokia bi trajal le štiri ure in 30 minut.

Kdaj bi lahko to letalo poletelo? Za zdaj ni še točnih letnic. Do leta 2023 bi radi zbrali dovolj podatkov, da bodo z njimi lahko začeli spreminjati zakone in regulative. To je prvi cilj pri Lockheed Martinu, šele po spremembi teh bi lahko nadaljevali razvoj.

