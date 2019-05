Slavno letalo rešili s "pokopališča", to je njegova zgodba

Obujeno letalo B-52 z vzdevkom "Wise Guy" so zasilno zakrpali in z njim opravili polet do vojaške zračne baze v Barksdalu.

Obujeno letalo B-52 z vzdevkom "Wise Guy" so zasilno zakrpali in z njim opravili polet do vojaške zračne baze v Barksdalu. Foto: USA Air Force

Nekdanji ameriški bombnik B-52 je bil v Arizoni obsojen na propad, a so ga po desetletju mirovanja zasilno pokrpali in ga namenili popolni obnovi. Ta bo stala kar okrog 30 milijonov dolarjev, letalo pa bo obnavljalo 550 tehnikov.

Američani so skupno izdelali 744 težkih bombnikov B-52. Od teh jih danes uporabljajo 58, dodatnih 18 pa jih je še v rezervi. Flota teh letal je najstarejša skupina težkih bombnih letal, ki jih danes pilotirajo vnuki njihovih pilotov pred 67 leti.

Letala B-52, ki so jih vrnili v pogon, danes pilotirajo vnuki nekdanjih pilotov. Foto: USA Air Force "Wise Guy" je svojo priložnost le dočakal

Zmanjšanje flote je posledica strateškega sporazuma med ZDA in Rusijo (takrat Sovjetsko zvezo) o omejitvi števila podobnih vojaških letal. Posledično je ostalo precej teh letal prizemljenih. Načel jih je zob časa, prav tako pa so nekatere že uporabili tudi za nadomestne dele aktivnih letal.

To konkretno letalo ima vzdevek Wise Guy in obsojeno je bilo na propad. Nato pa se je pred dvema letoma med vzletom v Guamu ponesrečilo in zgorelo eno izmed letal B-52. To je pomenilo, da so lahko ZDA v uporabo vzele enega izmed letal z vojaškega "letalskega pokopališča" v Arizoni. Zadnjič so to sicer storili leta 2015.

V dokončno obnovo bodo morali vložiti kar 30 milijonov dolarjev. Foto: USA Air Force

Za prvi polet so ga pokrpali, celotna obnova bo trajala še dve leti

Wise Guy ima za seboj 17 tisoč ur letenja, še pred prvim poletom pa so ga morali v štirih mesecih vsaj zasilno obnoviti. Letalu sta manjkala dva motorja in del zadnjega pristajalnega podvozja, obnoviti so morali gume, nekatere cevi in podobno. Popraviti so morali tudi sistem katapulta v sedežih.

Iz Arizone so z letalom prileteli v vojaško zračno bazo v Barksdalu (Louisiana), kjer ga bodo dokončno obnovili. Dela bodo trajala do leta 2021, z obnovo pa se bo ukvarjalo 550 tehnikov. Obnova bo po oceni vojske ZDA stala 30 milijonov ameriških dolarjev.