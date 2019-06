Dovolj dobri za Swiss Airlines in Easyjet, vendar predragi za Adrio #video

Ta se je namreč prijavila na razpis Adrie, ki pa je ponudbo označila za predrago in sprejela odločitev, da pogodbe, ki se izteče konec avgusta, ne bodo obnovili. S tem se nekoč skupno podjetje, ki je zdaj v rokah več lastnikov, poslavlja tudi poslovno.

Barve Adrie Airways, kot vse kaže, vedno bolj bledijo. Vodilni so se do nadaljnjega zavili v molk, z zaposlenimi pa so imeli sestanek.

Zavezali so se k ureditvi delovnih razmer in redna izplačila plač

Foto: Klemen Korenjak Sestanek med vodstvom Adrie in zaposlenimi je bil interne narave, zato vsebina ni znana, neuradno pa je ekipa oddaje Danes na Planetu izvedela, da je vodstvo pomirilo delavce. Zavezali so se k izplačilu regresa in poplačilu prispevkov za pokojnino, ureditvi delovnih razmer in rednemu izplačilu plač.

Kar nekaj denarja bodo namreč morali nameniti izplačilu odškodnin. Samo letos je na agencijo za civilno letalstvo priromalo 134 prijav zaradi zamude, odpovedi letov ali zavrnitve vkrcanja.

Pogodbe ne bodo podaljšali, saj je predraga

Ostajajo pa še dolgovi od lani, zato ni čudno, da režejo na vsakem koraku. Aktualen rez je pri linijskih serviserjih. Z dosedanjo Adrio Tehniko, kot vse kaže, ne bodo podaljšali pogodbe, saj naj bi bila predraga. Očitno Adria Airways ne konkurira največjim družbam Swiss Airlines, Easyjet in drugim, ki jih Adria tehnika tudi servisira.

Letala letalske družbe Adrie Airways pomenijo med osem in 10 odstotkov vseh letal, ki jih poservisirajo v tem podjetju.

Iz Adrie Tehnike pa so odgovorili, da nepodaljšanje pogodbe za podjetje ne pomeni izgube, saj so njihove zmogljivosti za prihodnjo sezono že polne. Adria Airways bo svoje karte razkrila prihodnji teden.