Boscarol se je druščini živih legend evropskega letalstva (Living Legends of Aviation Awards Europe) pridružil v soboto v prireditvenem centru Scalaria ob jezeru Wolfgangsee v Avstriji, so sporočili iz družbe Boscarol.

Žive legende se vsako leto srečujejo v ZDA v hotelu Beverly Hilton v Kaliforniji, v Evropi pa vsako drugo leto v letovišču Scalaria. Udeležence in nagrade izberejo odbori znotraj organizacije Living Legends of Aviation.

Nagrado ljudem z izjemnimi dosežki v letalstvu in vesoljski tehnologiji podeljuje ameriška neprofitna organizacija Letalska Akademija Kiddie Hawk. Med dobitniki so podjetniki, vodilni v industriji, inovatorji, astronavti, rekorderji, mednarodno priznani piloti in zvezdniki, ki so postali piloti.

Boscarol v družbi Buzza Aldrina, Toma Cruisa in Harrisona Forda

Nagrado podeljujejo od leta 2003, med nagrajenci pa so poznana imena, kot so astronavt Buzz Aldrin, hollywoodske legende Tom Cruise, Harrison Ford in Morgan Freeman, podjetnika Jeff Bezos in Elon Musk ter princ Harry.

Nagrado podeljujejo za različne dosežke, Boscarol jo je prejel že leta 2018 kot najboljši podjetnik na področju letalstva (Eren Ozmen Entrepreneur of the Year Award).

"Nagrada, naziv in postavitev ob bok drugim legendam letalstva mi pomenijo priznanje in dokaz, da letalski svet ceni moj doprinos k razvoju letalstva in verjame, da sem s certifikacijo električnega letala dokazal, da je za komercialno uporabo enako varno kot takšno s pogonom na motor z notranjim izgorevanjem ali reaktivnim pogonom, in na ta način postavil temelje brezemisijskemu, čistemu in tihemu letalstvu," je ob prejemu naziva dejal Boscarol.

"Organizator je pripravil res spektakularen dvodnevni dogodek, na katerem niso manjkali letalski spektakli in prikazi dosežkov v letalstvu, okrogle mize na temo razvoja letalstva ter družabna srečanja z vrhunskimi kulinaričnimi doživetji," je ob tem še dodal Boscarol.

