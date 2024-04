Ivo Boscarol postal solastnik še enega obrambnega podjetja

"To je bila strateška odločitev, ki je zorela kar nekaj časa," za Forbes Slovenija pojasnil nekdanji lastnik proizvajalca električnih letal Pipistrel. Vrednosti transakcije ni razkril.

Podjetje C-Astral bo na podlagi lanskega dogovora med Slovenijo in Črno goro obema državama zagotovilo brezpilotne letalnike Belin. To je prvi primer sklenitve dogovora med Slovenijo in drugo državo za nakup vojaške oborožitve in opreme po modelu vlada-vladi, v okviru katerega bo Slovenija zagotovila naročeno opremo drugi državi.

Ivo Boscarol solastnik še enega obrambnega podjetja

Boscarol je tudi solastnik podjetja Timtec Defense, ki prav tako deluje na obrambnem področju. Leta 2022 je ministrstvo za obrambo z omenjenim podjetjem podpisalo pogodbo za izvedbo dveh raziskovalno-razvojnih projektov z brezpilotnimi letali, vredno skoraj 900 tisoč evrov.

Pogodba vključuje dva projekta, in sicer projekt za oborožen kombiniran brezpilotni letalni sistem in projekt boj proti rojem brezpilotnih letalnih sistemov.