Boscarol predstavil, kaj vse bo obiskovalcem ponujal nov kompleks v BTC

Po prvotnih načrtih bi morala Boscarolova Odiseja vrata odpreti že konec aprila, a se je odprtje prenovljenega kinokompleksa v ljubljanskem BTC zaradi večjih prenovitvenih posegov, kot so jih načrtovali na začetku, nekoliko zamaknilo. Je pa Boscarol za Svet24 razkril nekaj novosti, ki jih pripravljajo za obiskovalce. Med drugim se bodo v Odiseji odvijali koncerti in razne prireditve, saj bo v osrednjem prostoru stal oder.

Ajdovski podjetnik Ivo Boscarol je septembra 2022 na dražbi za 6,4 milijona evrov kupil stavbo Koloseja v ljubljanskem BTC, kmalu zatem pa še deset hektarjev veliko zemljišče, kjer je več silosov in poslovnih stavb Žita. Boscarol je že pred časom napovedal, da bo na tem zemljišču zrasla stanovanjska soseska Galaksija. A do takrat je še daleč. Vsaj še nekaj časa bodo namreč prostore najemali različni partnerji, prav tako pa je treba spremeniti še občinski prostorski načrt.

Odprtje Odiseje poleti

Kompleks Odiseja, ki bo poleg kinematografov ponujal prostor drugim zabavnim dejavnostim, bi moral po prvotnih načrtih prve obiskovalce sprejeti že aprila. A ker so prenovitveni posegi večji, kot so jih načrtovali na začetku, se odprtje Odiseje premika na junij, poroča Forbes Slovenija.

Poleg kinodvoran prostor za koncerte

Tako kot v Koloseju bo tudi v prenovljeni Odiseji glavni poudarek na predvajanju filmov. 12 kinodvoran ostaja, največja sprememba pa bo v osrednjem prostoru, kjer so bile zdaj tekoče stopnice. Neizkoriščen prostor bodo preoblikovali v prostor za koncerte. Tam, kjer je bilo mogoče kupiti prigrizke, bo zdaj stal oder, tekoče stopnice za v spodnje nadstropje pa bodo po novem ob strani, je za Svet24 razkril Boscarol. Prostor bo lahko sprejel do 3.500 ljudi, tri dvorane pa bodo kot edine v tem delu Evrope opremljene z LED-platni oziroma platni brez projektorjev.

Boscarol širi ekipo

Pri vodenju Odiseje bo sodelovala tudi ekipa iz Kina Bežigrad. Kot je za Forbes Slovenija pojasnil direktor in vodja Kina Bežigrad Denis Vehabović, so se Boscarolovemu povabilu k sodelovanju z veseljem odzvali. "Naše vizije so zelo podobne, le da jih v okviru Kina Bežigrad zaradi infrastrukturnih omejitev nismo mogli realizirati. Odiseja bo namreč moderen zabavno-poslovni center, ki bo nudil najrazličnejše vsebine," je za omenjeni medij povedal Vehabović in zatrdil, da Kino Bežigrad ostaja odprt.

Poleg tega ne bo manjkalo niti vsebin za otroke, saj licenco za Baltazarja prevzema Odiseja, je še razkril Boscarol. Kot upravljavec kompleksa Odiseja pa sodeluje tudi slovenski filmski distributer Karantanija Cinemas.

Poleg kinodvoran in koncertnega odra, se bo v Odiseji našel prostor še za doživljajske vsebine, plesno šolo, prostor za igranje iger in restavracijo s hitro prehrano McDonald’s.