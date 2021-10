Le tretjina iz EU: to je 15 najbolj vrednih avtomobilskih znamk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je 15 trenutno največ vrednih avtomobilskih podjetij. Na vrhu daleč pred vsemi je Tesla, v prvi petnajsterici pa je le pet proizvajalcev iz Evrope.

Elon Musk je Teslo po vrednosti potisnil v družbo podjetij, kot so Apple, Alphabet (Google), Amazon in Microsoft. Foto: Reuters Ta teden je bila avtomobilska industrija predvsem v znamenju dveh dogodkov, ki pa sta neposredno povezana. Najprej je Hertz pri Tesli naročil sto tisoč električnih avtomobilov. Takoj zatem je vrednost delnice Tesle močno poskočila in vrednost družbe je na borzi prvič presegla magično mejo bilijon (milijon milijard) dolarjev. Tesla je tako vredna več kot naslednjih pet proizvajalcev skupaj.

Kot kažejo spodnji podatki, vrednost podjetij nikakor ni odvisna le od števila izdelanih avtomobilov. Toyota in Volkswagnov koncern sta jih lani izdelala vsak po več kot devet milijonov, Tesla je bila še tik pod mejo pol milijona izdelanih vozil.

Z avtomobilskimi proizvajalci v Evropi je močno povezana tudi industrija dobaviteljev iz Slovenije. Foto: Reuters

Le pet jih prihaja iz Evrope

Čeprav ta lestvica ne pove vsega, podobne vrednosti podjetij veljajo že daljše obdobje. Med proizvajalci je bila zadnja leta Tesli blizu le Toyota, ki po vrednosti kar močno odstopa tako od Volkswagna, še veliko bolj pa od preostalih znamk. V prvi deseterici in petnajsterici so razlike za najboljšo trojico sicer že zelo majhne. Za Evropo vsekakor ni spodbudno, da je met 15 največ vrednimi znamkami le pet evropskih.

15 najbolj vrednih avtomobilskih znamk (v milijardah EUR):