Le še do julija: BMW bo ustavil njegovo proizvodnjo

BMW je i3-ja predstavil že pred desetimi leti in bil z njim eden prvih na takratnem trgu elektromobilnosti. Za svoj čas je bil i3 oblikovno in iz vidika materialov zelo napreden avtomobil in še danes se zdi predvsem v notranjosti zelo moderen. Toda pri BMW-ju snujejo drugačne načrte in njegovo vlogo bo prevzel predvsem načrtovani iX1, so za britanski Autocar potrdili pri BMW-ju.

Proizvodnja i3 se bo končala letos julija, ko bodo skupno v teh desetih letih izdelali okrog 250 tisoč vozil.

Že letos bodo pokazali električnega iX1

Novi iX1 sicer ne bo povsem enak avtomobil, saj bo to električni crossover na osnovi tretje generacije modela X1. Avtomobil bodo predstavili še letos. Čeprav so sprva zanj načrtovali proizvodnjo v madžarskem Debrecenu, ga bodo do leta 2024 predvidoma vseeno izdelovali v Regensburgu.

Praznino ob odhodu i3 bo delno zapolnila tudi druga generacija minija electric, ki ga BMW razvija skupaj s kitajsko družbo Great Wall.

Kljub svoji starosti je i3 še danes v notranjosti zelo moderen in poseben avtomobil. Foto: Gašper Pirman