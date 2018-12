Le maščevanje? Trumpova namera jezi avtomobiliste.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bi Donald Trump ukinil subvencije za nakup električnih avtomobilov, bi najbolj pomagal Tesli in General Motorsu.

Ko so pri General Motorsu (GM) nedavno napovedali zapiranje tovarn v ZDA in tudi ukinitev nekdaj revolucionarnega chevroleta volta (v Evropi opel ampera), se je predsednik ZDA Donald Trump na Twitterju pričakovano ostro odzval.

Jezen zaradi zapiranja tovarn General Motorsa

Predsednici GM Mary Barri je očital, zakaj niso zaprli nobene tovarne v Mehiki ali na Kitajskem, da so jih ZDA pred leti rešile pred bankrotom in da bi lahko ukinil subvencije za GM za električna vozila. Pozneje so v Beli hiši (konkretno Larry Kudlow, Trumpov gospodarski svetovalec) potrdili te namere za ukinitev subvencij tako za električne kot tudi vse avtomobile z obnovljivimi viri.

Subvencije le za prvih 200 tisoč električnih avtomobilov proizvajalca

Ameriški kupci lahko izkoristijo 7.500 dolarjev subvencije, a le do skupno 200 tisoč prodanih električnih vozil posameznega proizvajalca. Nato se subvencija postopno izniči. Tesla zato v ZDA subvencije ne more več ponujati, tudi GM pa je že zelo blizu mejnika 200 tisoč prodanih električnih vozil. Njihov prvi električni adut je chevrolet bolt.

Če bi Trumpova administracija ukinila subvencije, bi s tem bolj pomagala kot škodila tako Tesli kot tudi GM. Brez subvencij bi bili v cenovno slabšem izhodiščnem položaju kot njihovi tekmeci, ki za zdaj niso še niti blizu mejnika 200 tisoč prodanih električnih vozil.