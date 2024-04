Potrdili obtožnice proti Trumpovim podpornikom zaradi spodnašanja izida volitev

Trump je v obtožnici naveden kot "neobtoženi sozarotnik številka ena" – to pomeni, da lahko med postopkom še obtožijo tudi njega, kot so ga že za podobno kaznivo dejanje v zvezni državi Georgii in na zvezni ravni.

V obtožnici, ki vključuje kazniva dejanja zarote, goljufije in ponarejanja, je zapisano, da so obtoženci naklepali preprečitev prenosa oblasti, da bi "neobtoženega sozarotnika številka ena" obdržali na položaju proti volji volivcev Arizone. Demokrat Joe Biden je leta 2020 v Arizoni premagal Trumpa le za okrog 11 tisoč glasov.

To je že peta kazenska ovadba proti Trumpu

Poleg Giulianija in Meadowsa so med obtoženimi tudi nekdanji Trumpov odvetnik Boris Epshteyn, odvetniki John Eastman, Jenna Ellis in Christina Bobb ter operativec Trumpove kampanje Mike Roman. Prav tako je obtoženih 11 republikancev, ki so se lažno izdajali za predsedniške elektorje Arizone kljub Trumpovemu porazu.

To je že peta kazenska ovadba proti Trumpu ali njegovim zaveznikom zaradi spodnašanja izida volitev leta 2020. Obtožnice so vložene tudi v Michiganu in Nevadi.