General Motors napoveduje reorganizacijo z odpuščanji v ZDA

Podjetje je sporočilo, da so se za takšne ukrepe odločili, da si zagotovijo pozitiven priliv gotovine in se pripravijo na spreminjajoče se okuse potrošnikov ter nove tržne pogoje. Foto: Reuters

GM se namerava v prihodnje osredotočiti na povečanje proizvodnje električnih in hibridnih avtomobilov na električno-bencinski pogon. To pomeni, da se ozira v prihodnost, čeprav so trenutno zaradi trenutno nizkih cen nafte in bencina med Američani spet zelo popularna velika in potratna vozila.

Ameriški predsednik Donald Trump je bil zjutraj, ko je prišlo sporočilo podjetja, zavzet s tvitanjem proti migrantom, prejšnji vladi Baracka Obame in preiskavi ruske afere in napad na GM še ni prišel na vrsto za komentiranje.

Trump se namreč dve leti hvali s tem, da zaradi njega tudi ameriška avtomobilska podjetja povečujejo proizvodnjo in odpirajo nova delovna mesta v ZDA. Zaradi uvedbe carin na uvoz jekla in aluminija, se je proizvodnja avtomobilov v ZDA podražila.