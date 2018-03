General Motors: poleti prihaja Airbnb za avtomobile

General Motors bo poleti zagnal pilotni program, v katerem bodo lahko lastniki svoj avtomobil delili z drugimi uporabniki. Prek General Motorsove aplikacije Maven za deljenje avtomobilov bodo lahko lastniki ponudili svoje avtomobile v souporabo drugim uporabnikom.

Uspešen pilotni projekt bi odprl nove poti in možnosti za širjenje omrežja. Hkrati gre za pomemben korak pri preobrazbi podjetja iz proizvajalca v ponudnika mobilnosti. Njihove delnice so več let stagnirale, vlagatelje pa je skrbel balonček preveč kupljenih avtomobilov. Oktobra so delnice dosegle najvišjo raven v zgodovini, saj so Američani razkrili načrte o avtonomnih avtomobilih, s storitvijo Maven pa jim bodo lahko še bolj zaupali.

Nekatera podjetja že ponujajo možnost souporabe avtomobilov. Turo in Getaround sta med večjimi ponudniki na svetu, GM pa z vrednostjo več kot 53 milijard dolarjev s finančnega vidika oba pospravi v žep. Na prihodnost mobilnosti se pripravljajo tudi evropski proizvajalci, toda nišni posel je šele v začetni fazi. Turo ima približno pet milijonov registriranih uporabnikov, v zadnjih dveh letih pa so povečali število avtomobilov na 200 tisoč.

Avant2Go, ki je v Ljubljani vzpostavil sistem souporabe avtomobilov, uporabnikom omogoča tudi kratkoročne najeme klasičnih avtomobilov. To so prvi obrisi ponujanja mobilnosti, o kakršni počasi razmišljajo tudi avtomobilski uvozniki in trgovci. Za določen mesečni znesek bi Slovenec kupil mobilnost, ne avtomobila, tako da bi glede na potrebe izbiral med mestnim avtomobilom, klasično kombilimuzino, karavanom in podobnim. Kako so na tako spremembo pripravljeni trgovci?Avant2Go, ki je v Ljubljani vzpostavil sistem souporabe avtomobilov, uporabnikom omogoča tudi kratkoročne najeme klasičnih avtomobilov. To so prvi obrisi ponujanja mobilnosti, o kakršni počasi razmišljajo tudi avtomobilski uvozniki in trgovci. Za določen mesečni znesek bi Slovenec kupil mobilnost, ne avtomobila, tako da bi glede na potrebe izbiral med mestnim avtomobilom, klasično kombilimuzino, karavanom in podobnim. Kako so na tako spremembo pripravljeni trgovci?Zagotovo se bo slej ko prej zgodila sprememba v paradigmi mobilnosti. Okoljevarstvena prizadevanja bodo v prihodnjeverjetno postala zakonske omejitve za mobilnost, kot jo izvajamo danes. Elektrifikacija, avtonomna vožnja, delitev vozil in skupne vožnje se zdijo danes najverjetnejši odgovori za mobilnost prihodnosti. Zaradi teh sprememb se bo morala preoblikovati tudi vloga distributerjev in pooblaščene mreže v avtomobilskem poslu. Najbolj logično je razmišljanje, da bi v prihodnje prevzeli funkcijo upravljavca voznega parka in ponudnika celovite rešitve za mobilnost po meri. Pri Fordu v globalnem merilu že zdaj tečejo projekti avtonomne vožnje, elektrifikacije, deljenih voženj ipd.Danes že vemo, da večina kupcev začne nakupni proces in izbor blagovne znamke/vozila na spletu. Še več, nekatereraziskave, ki jih je naredilo podjetje Google, kažejo, da je kupcev, ki bi bili pripravljeni vozilo dejansko kupiti na spletu, v Evropi že skoraj tretjina. Na drugi strani vidimo, da se močno povečuje tudi število uporabnikov storitev "car sharinga" in da je tako imenovana delitvena ekonomija vstopila tudi v avtomobilski svet. Pričakovati je, da se bo število uporabnikov teh storitev le še povečevalo in da se bo sredi prihodnjega desetletja v svetu približalo številki 40 milijonov. Velik del uporabnikov, ki si danes vozilo še lastijo - še bolj pa je to značilno za generacije, ki na trg vstopajo danes oziroma bodo v prihodnjih letih -, o vozilu in njegovi uporabi že razmišlja ali bo razmišljalo bolj kot o storitvi mobilnosti. Skladno s tem se bo postopoma spremenila tudi vloga avtomobilskih trgovcev in serviserjev. Samo prodaja ali vzdrževanje vozil ne bosta več zadostna. Šlo bo za vzpostavitev dolgoročnejšega in tesnejšega sodelovanja s strankami, ki bodo uporabljale trgovčeve in znamkine storitve s področja mobilnosti. Tu govorimo o različnih oblikah najema vozil, ki bo omejen ali časovno ali glede na prevoženo razdaljo. Temu se seveda prilagajamo tudi avtomobilski proizvajalci, saj danes že razvijamo aplikacije in platforme, ki bodo take storitve omogočale.Z omenjeno tematiko se na različnih ravneh (tovarna, koncern, uvoznik) intenzivno ukvarjamo, gre za dinamičen proces zadnjih nekaj let, v katerem nastajajo različne strategije in projekti, kako se pripraviti na zahteve kupcev v prihodnosti. Dase s tovrstnim razmišljanjem resno ukvarjamo, potrjujejo konkretni projekti. Znamka Audi namreč takšno ponudbo že preizkuša na nemškem trgu. Kot vse novosti in vsi trendi bo tudi tovrstna "kombinirana" mobilnost morala čez več razvojnih stopenj, preden bo postala neločljiv del avtomobilskega posla. V kakšni meri in kako hitro se bo to zgodilo, bodo na koncu odločili kupci, njihov življenjski stil, ne gre pa pozabiti niti na vpliv zakonodaje, ki lahko razvoj tovrstnih storitev spodbudi ali upočasni, oz. ustrezne infrastrukture, brez katere si sprememb preprosto ni mogoče predstavljati.Trendi nakazujejo razvoj v tej smeri, zato že zdaj aktivno sodelujemo z različnimi ponudniki mobilnosti v Sloveniji, istočasnopa razvijamo tudi svoj poslovni model. Koliko se bo miselnost kupcev v tej smeri spremenila v Sloveniji, je težko napovedati. To je odvisno je od številnih različnih dejavnikov, na primer dostopnosti javnega prevoza, cen pogonskih goriv oz. elektrike in ne nazadnje pogleda na pomen lastništva. Trdim pa, da je za Slovence mobilnost zelo pomembna vrednota. Uživamo v tem, da imamo možnost v enem dnevu prepotovati in doživeti povsem različne pokrajine, zato je naloga razviti uspešen poslovni model, ki bo zadovoljil potrebo po mobilnost v celoti, izjemno zahtevna.