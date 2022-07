Le kaj si je mislil? Polnjenje z dizelskim generatorjem kot izhod v sili?

Po spletu je zaokrožila fotografija voznika tesle 3 s prikolico, ki ob cesti baterijo domnevno polni z dizelskim generatorjem. To je lahko skrajna rešitev takrat, ko na avtocesti ali daleč od polnilnic zmanjka elektrike, polnjenje baterije prek takega generatorja pa je v praksi časovno povsem potratno in (če odmislimo vse ostale očitne razloge) zato tudi nesmiselno.

Vsake toliko časa kateremu izmed avtomobilov na cesti zmanjka goriva. Prav tako občasno tudi novim električnim avtomobilom na cesti zmanjka elektrike. Zgodi se predvsem takrat, ko voznik napačno oceni razpoložljiv domet. Še posebej se to lahko zgodi takrat, ko na električni avtomobil priključi prikolico, dodatna masa pa domet avtomobilu občutno zmanjša.

Medtem ko je mogoče ob primankljaju goriva s kantico pešačiti do najbližje bencinske črpalke, ima načeloma vsak stanovanjski objekt hišno polnilnico. Če bo le kabel dovolj dolg, je mogoče električni avtomobil načeloma zasilno napolniti pri vsaki hiši.

S pomočjo kie EV6 smo v Ljubljani preizkusno že polnili drug električni avtomobil. Foto: Gregor Pavšič

Toda kdaj goriva ali elektrike zmanjka tudi na avtocesti, kjer ni bližnjih črpalk, še manj pa stanovanjskih objektov z vtičnicami. Za zdaj je še težko predvidevati, da bi se ravno takrat mimo pripeljal voznik hyundaia ioniqa 5 ali kie EV6, ki nudita enostavno polnjenje zunanjim porabnikom, torej tudi drugim električnim avtomobilom. Prav tako ne gre upati, da se bo ravno takrat mimo s svojo teslo S pripeljal Andrej Pečjak - ta je avtomobil predelal in mu dodal dodatno manjšo baterijo, nekakšno električno “kantico”, prav za tovrstne primere.

Morda se je nekaj podobnega zgodilo tudi vozniku na fotografiji, ki naj bi teslo model 3 s prikolico polnil s pomočjo bencinskega oziroma dizelskega generatorja. Podrobnosti izvora fotografije sicer niso znane, predvidevamo pa lahko, da voznik to počne izjemoma. Predvidevamo lahko tudi, da mu je resnično zmanjkalo elektrike in da se je v skrajni sili zatekel k generatorju.

Predelan sprednji del Pečjakove tesle model S, kjer je vgrajena dodatna baterija tudi za mobilno polnjenje. Foto: zajem zaslona

Polnjenje z dizelskim generatorjem: v eni uri le tri kilometre dometa

Kajti namensko polnjenje je kajpak nesmiselno. Najprej iz osnovnih ekoloških predpostavk, še bolj pa tudi iz vidika porabljenega časa. Američani so že naredili teste, ko so z glasnim generatorjem polnili tesle. V eni uri je baterija dobila le dobre tri kilometre dometa. To je seveda premalo, da bi kdorkoli baterijo ob vseh razpoložljivih polnilnicah polnil s pomočjo generatorja in nafte.

V eni uri lahko voznik na Teslini hitri polnilnici zlahka dobi vsaj okrog 500 kilometrov, na klasični javni (11 kW, AC) pa okrog 70 kilometrov dometa.

AMZS ima mobilno polnilnico, ki pa ima svoje omejitve

Znana je tudi mobilna polnilnica slovenskega AMZS. Njihova avtovleka lahko avtomobil s prazno baterijo odpelje do najbližje polnilnice, še lažje pa je baterijo na mestu napolniti. V ta namen uporabljajo mobilno polnilno postajo, ki je za zdaj sicer še v preizkusnem obdobju.

Mobilna polnilnica znamke Votexa, ki je trenutno nameščena v vlečno-servisno vozilo ljubljanskega centra AMZS, je sestavljena iz več sklopov - 24-voltnega LiFePo4 sklopa akumulatorjev z zmogljivostjo 153 Ah (nominalna zmogljivost) oziroma 3,6 kWh, polnilnika s pretvornikom, nadzorne elektronike, stikala in več izhodnih vtičnic.

Ta polnilnik lahko baterijo avtomobila polni z največjo močjo 3,6 kilovata. To je malo bolje kot priključitev na navadno hišno vtičnico. V desetih minutah bi to zadoščalo za približno pet kilometrov dometa. Rešitev je torej dobra v mestih oziroma na področju, kjer je polnilnica dovolj blizu. Kadar elektrike v bateriji zmanjka sredi avtoceste, je avtovleka še vedno najbolj optimalna rešitev.