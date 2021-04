Le dve zvezdici za poceni dacio: ta sistem ga je polomil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je nizkocenovna dacia sandero varnostno povsem spodobna pri konstrukcijski trdnosti vozila in zaščiti potnikov, se je zapletlo pri sistemu za samodejno zaviranje v sili. Ta je opremljen zgolj z radarjem in ne zna prepoznati pešcev in kolesarjev, temveč zgolj druga vozila.