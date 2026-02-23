Lamborghini je uradno odpovedal načrte za svoj prvi povsem električni model. Namesto baterijskega superšportnika bo četrta modelna linija, napovedana za konec desetletja, opremljena s priključnohibridnim pogonom. Razlog? Po oceni vodstva je povpraševanje po električnih vozilih v luksuznem superšportnem segmentu trenutno “skoraj nično”.

Koncept Lanzador, predstavljen leta 2023 kot napoved Lamborghinijeve električne prihodnosti in novega segmenta “Ultra GT”, je bil že tik pred serijsko izvedbo. A po dodatnih analizah trga in pogovorih s kupci ter trgovci je podjetje ocenilo, da trg še ni pripravljen na popolnoma električni lamborghini.

Izvršni direktor Stephan Winkelmann je poudaril, da kupci znamke električnega pogona trenutno ne vidijo kot ustrezne alternative. Strategija popolne elektrifikacije se tako zamika, medtem ko se podjetje osredotoča na nadaljnji razvoj priključnohibridnih modelov.

Hibridi kot kompromis med emisijami in emocijami?

Lamborghini je v zadnjih letih že elektrificiral svojo ponudbo. Modeli revuelto, urus SE in novi temerario so prejeli hibridne pogone, ki po besedah vodstva združujejo nižje emisije CO2 z ohranjanjem zmogljivosti in značajskega zvoka, ki sta ključna za identiteto znamke.

Podjetje je že lani potrdilo, da bo legendarni motor V12 ostal v ponudbi tudi po letu 2030, naslednja generacija modela urus pa bo prav tako priključnohibridna. Predvidoma jo bodom predstavili leta 2029.

Nova, tako imenovana “četrta modelna linija” bo lansirana pred letom 2030 in se bo pridružila obstoječim modelom Revuelto, Temerario in Urus SE. Za zdaj še ni jasno, ali bo koncept lanzador prilagojen za hibridni pogon ali pa bo Lamborghini razvil povsem nov model.

Odločitev pomeni pomemben premik v strategiji znamke: namesto polne elektrifikacije stavi na postopni prehod, pri katerem hibridna tehnologija ostaja ključna rešitev za ohranjanje zmogljivosti in dobičkonosnosti v segmentu luksuznih superšportnikov.

Ferrari medtem potrjuje električno prihodnost

Medtem ko Lamborghini zavira prehod na povsem električni pogon, njegov tradicionalni tekmec Ferrari nadaljuje v nasprotni smeri. Ferrari je potrdil svoj prvi serijski električni model z imenom luce. Pred dnevi so razkrili njegovo zanimivo retro notranjost.

Ta kontrast med obema proizvajalcema iz Emilije-Romanje razkriva različno strateško oceno pripravljenosti trga: Lamborghini stavi na hibrid kot prehodno in trenutno najbolj smiselno rešitev, Ferrari pa se odloča za vzporedno gradnjo električne identitete.