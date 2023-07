Lamboghini: klasični bencinski superšportniki že razprodani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lamborghini je že razprodal vse razpoložljive modele huracan in urus s klasičnimi bencinskimi, torej še neelektrificiranimi motorji.

Pri Lamborghiniju zaključujejo obdobje, v katerem so izdelovali superšportne avtomobile z izključno bencinskimi motorji. Tako so tudi že razprodali vse načrtovane modele huracan in urus s takim motorjem.

Že prihodnje leto bo napočil čas za priključne hibride, je v pogovoru za nemški Die Welt povedal predsednik družbe Stephan Winkelmann.

Leti 2024 in 2025 v znamenju priključnih hibridov

Pri Lamborghiniju so že lani napovedali naložbo vsaj 1,8 milijarde evrov v osnovanje modelne linije na osnovi priključnih hibridov. Do konca desetletja bodo imeli na cestah tudi že svoj prvi električni model.

Priključni hibridi bodo modele s klasičnimi bencinskimi motorji nadomestili v letih 2024 in 2025. Novi model revuelto, ki je priključno hibridni naslednik aventadorja, naj bi bil razprodan že vse do konca leta 2025.

Lamborghini je lani dosegel rekordne prodajne in poslovne rezultate, tudi letos pa po Winkelmannovih besedah pričakujejo "zelo dobre rezultate".