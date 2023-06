Sprememba bo velika: Lamborghini o prihodnosti SUV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lamborghini je z modelom revuelto, ki je nasledil aventadorja, predstavil svoj prvi priključno-hibridni avtomobil. Odziv trga je bil odličen, saj so za revuelta že razprodali prvi dve leti proizvodnje, je za britanski Autocar povedal izvršni direktor družbe Stephan Winkelmann.

Novi urus bo precej spremenil svoj videz

Naslednji priključni hibrid za Lamborghini bo urus in sicer že prihodnje leto. Hibridni pogon bo postal edina možnost za urusa. Zamenjal bo trenutni štirilitski twin-turbo motor V8. Winkelmann ga na cestah pričakuje proti koncu prihodnjega leta. Na trgu bo vztrajal vsaj kakih pet let, saj načrtuje Lamborghijni okrog leta 2028 že električnega naslednika urusa.

Ta ne bo več klasični šporni terenec, temveč nekoliko bolj izrazito od tal oddaljen avtomobil GT z razporeditvijo sedežev 2+2. Winkelmann napoveduje visokozmogljive baterije, kakršnih trenutno še nima nihče.

Kmalu tudi naslednik huracana, prav tako kot priključni hibrid

Do leta 2028 bodo poleg novih različic revuelta, hibridnega urusa pokazali tudi naslednika huracana, ob tem pa še prilagodili tovarno za proizvodnjo prihodnjih modelov. V tovarni v Sant’Agati bodo na isti liniji prvič izdelovali dva avtomobila, revuelta in naslednika huracana. Tudi ta bo dobil novo ime in priključno hibridni pogon.