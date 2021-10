Kriza tudi na Češkem: bo Škoda do konca leta celo zaprla tovarne?

Čehi so do konca septembra izdelali še vedno solidnih 831 tisoč novih avtomobilov, a najtežje obdobje bo prav zadnje četrtletje.

Čehi so do konca septembra izdelali še vedno solidnih 831 tisoč novih avtomobilov, a najtežje obdobje bo prav zadnje četrtletje. Foto: Škoda

Pomanjkanje polprevodnikov je ohromilo avtomobilsko industrijo in zdesetkalo proizvodnjo ter število zaposlenih tudi v novomeški tovarni Revoz. Nič bolje ne kaže tovarnam na Češkem, ki so še bolj odvisne od avtomobilskega sektorja. Čehi od države celo pričakujejo pakete pomoči, saj bodo vplivi te dobaviteljske krize presegli izpad prihodka ob lanskem zaprtju tovarn sredi epidemije covid-19.

Češki avtomobilski sektor bo z vidika prodaje letos izgubil 200 milijonov kron (7,8 milijona evrov), je poudarilo tamkajšnje avtomobilsko združenje. Od tega bi večji del (120 milijonov kron) izgubile tovarne avtomobilov, preostali del pa na tovarne dobaviteljev.

Revoz je v zadnjem letu število zaposlenih zmanjšal za skoraj tretjino. Pred začetkom krize covid-19 so imeli v treh izmenah 3.400 zaposlenih, v začetku oktobra jih je v tovarni delalo še 2.400. Dodatno se je to število zmanjšalo še s prehodom na enoinpol izmenski delovnik. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj kritično bo zadnje četrtletje

Septembra je bila proizvodnja avtomobilov, primerjano z lanskim septembrom, manjša za dobrih 53 odstotkov.

Od januarja do konca avgusta je bila raven proizvodnje novih avtomobilov sicer še vedno pozitivna in 2,9 odstotka višja kot lani v enakem obdobju. Čehi so v prvih devetih mesecih izdelali 831.653 novih avtomobilov. Že konec avgusta pa se je stanje še močno poslabšalo in napovedi do konca leta niso dobre.

Škoda bi lahko že prihodnji teden močno zmanjšala proizvodnjo v svojih čeških tovarnah. Preučujejo celo možnost, da bi tovarne začasno zaprli. Izključeno ni niti zaprtje tovarn vse do konca leta, je poročal Reuters.

Skrb za 180 tisoč zaposlenih

Avtomobilski sektor na Češkem skrbi za četrtino celotnega industrijskega prihodka in zaposluje 180 tisoč ljudi. Tovarne na Češkem imata tudi Hyundai in Toyota, ki pa ju je kriza s polprevodniki do zdaj prizadela v manjšem obsegu.