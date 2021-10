Spremembe v Revozu: le še izmena in pol, prizadetih 350 delavcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Revoz bo sredi novembra z dvoizmenskega dela prešel na eno izmeno in pol, kar je posledica krize v avtomobilski dobaviteljski industriji. Dnevno bodo namesto 650 izdelali le 480 vozil, zaradi tega pa bo prizadetih okrog 350 zaposlenih v Revozu.

Negotove razmere v avtomobilski industriji so predvsem posledica krize s polprevodniki, pa tudi drugih težav, ki so bodisi povezane z zdravstveno krizo covid-19 bodisi se pojavljajo na trgu sestavnih delov in surovin.

Revoz je moral zaradi omenjene krize letos že večkrat prekiniti proizvodnjo.

"Da bi ohranili konkurenčnost, smo bili primorani prilagoditi obratovanje tovarne v Novem mestu. Tako je predvideno zmanjšanje obsega proizvodnje od srede novembra dalje. Vodstvo podjetja je začelo pogovore s socialnimi partnerji za pripravo prehoda proizvodnje z dveh izmen na eno izmeno in pol, kar ustreza zmanjšanju dnevne proizvodnje s 650 vozil na 480 vozil na dan. S tem ukrepom naj bi bilo prizadetih okoli 350 zaposlitev v Revozu. Vodstvo podjetja se zavezuje, da bo skupaj z Zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, pomagalo pri iskanju nove zaposlitve na trgu, ki sicer beleži veliko povpraševanje po zaposlenih," sporočajo iz Revoza.