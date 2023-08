Korejski presežek v Slovenijo: letos že za 60 Slovencev?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai je v Slovenijo pripeljal novi električni ioniq 6, ki smo ga pred meseci že vozili v Madridu. Če kakovost Hyundaijevih električnih avtomobilov ni vprašljiva, razpoložljive kvote iz tovarne v Koreji so. Letos bodo v Slovenijo dobili 60 avtomobilov.

"To je primer električnega avtomobila, ki si ga bodo kupci privoščili, ker si ga želijo in jim bo nudil brezskrbno vozno izkušnjo, ne ker bi jim električni pogon zapovedali uradniki v Bruslju. S tega vidika je ioniq 6 napoved avtomobilov, kakršne tudi od drugih proizvajalcev pričakujemo v drugi polovici tega desetletja. Nekoč nizkocenovni Korejci torej postavljajo standarde, ki jim bodo morali slediti tudi drugi," smo o ioniqu 6 zapisali med prvimi vtisi z mednarodne predstavitve v Madridu, kjer smo ga vozili prvič.

Pravi primer vrhunskega električnega avtomobila

Ioniq 6 je dolg 4,6 metra, visok niti meter in pol, ima pa 2,95 metra medosne razdalje. Zato na zadnjih sedežih nudi veliko prostora, višja napetost odpira pot do zmogljivejšega polnjenja, vse skupaj pa je začinjeno z dobro izdelavo in digitalnimi rešitvami. Ioniq 6 je tudi oblikovalsko res poseben avtomobil.

Poleg namenske električne platforme je prednost ioniq 6 tudi 800-voltna tehnologija, kar pomaga pri hitrosti polnjenja. Na ustrezni polnilnici bo mogoče sto kilometrov dosega dobiti v manj kot desetih minutah. Avtomobil bo na voljo z dvema baterijama, to sta kapaciteti 53 in 77 kilovatnih ur (kWh). Pri večji bateriji je na voljo tudi dvojni elektromotor s štirikolesnim pogonom. Sistemska moč pogona pri šibkejši bateriji je 111 kilovatov, pri večji pa od 168 do 239 kilovatov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Cene do 45 do 60 tisočakov

Osnovni ioniq 6 bo v Sloveniji stal od 45 tisoč evrov naprej, tisti z večjo baterijo pa vsaj 50 tisočakov. Z najvišjo stopnjo opreme bo cena narasla do 60 tisoč evrov. Glede na zasnovo avtomobila bosta glavni tekmec predvsem oba Teslina avtomobila, to sta model 3 in model Y.

Hyundaijevi trgovci nameravajo letos v Sloveniji prodati 60 avtomobilov, kar bo očitno tudi razpoložljiva kvota vozil iz Koreje. Hyundaijevi električni avtomobili, v prvi vrsti ioniq 5, še ne dosegajo prodajnih rezultatov, ki bi jih glede na tehnološke prednosti pred večino tekmecev lahko pričakovali.

Več fotografij ioniqa 6 s prve vožnje v Madridu:

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič