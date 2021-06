Konec za Evropo: Nissan po 36 letih umika ta model

Nissan navara je bil nekoč eden najpomembnejših poltovornjakov “pickupov” na avtomobilskem trgu. V naslednji generaciji ga Nissan ne bo več prodajal v Evropi, so Japonci potrdili za Autonews Europe.

Kot glavni razlog so navedli padec prodaje poltovornjakov v Evropi. Lani so jih vseh prodali dobrih 116 tisoč. Vodilni trije na trgu so ford ranger, toyota hilux in mitsubishi L200, Nissan pa je bil lani z navaro vseeno nekoliko uspešnejši od volkswagna amaroka.

Zadnje navare za Evropo bodo izdelali letos decembra

Proizvodnja obstoječega modela se bo za Evropo končala letos decembra, ko bo Nissan zaprl tovarno v Barceloni, s prodajo pa bodo postopno zaključili prihodnje leto. Uprava Nissana je zavrnila možnost, da bi navaro v Evropo uvažali z drugih celin.

Enaka usoda je v Evropi že doletela z navaro povezani mercedes-benz razred X, prav tako Renaultovega alaskana.

Nissan je navaro prvič predstavil leta 1985.