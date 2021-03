Konec prijav: ti Slovenci odhajajo na hrvaški spektakel

Od 22. do 25. aprila bo na Hrvaškem potekal tretji reli letošnjega svetovnega prvenstva. Med vsemi zvezdniki svetovnega prvenstva v razredu WRC in podpornih serijah WRC 2-3 in mladinskem svetovnem prvenstvu bo na štartu tudi več posadk iz Slovenije. Tako številne slovenske udeležbe na istem reliju svetovnega prvenstva do zdaj še ni bilo. Včeraj se je iztekel rok za prijavo in čeprav bomo o dokončnem številu prijavljenih posadk lahko govorili šele 8. aprila, ko bodo organizatorji objavili uradni seznam prijavljenih tekmovalcev, lahko na štartu v Zagrebu pričakujemo šest posadk iz Slovenije.

O nekaterih imenih smo poročali že pred mesecem. Tako se na štart podajata slovenska podprvaka v reliju Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford fiesta R5), prav tako lani eden od najhitrejših slovenskih voznikov z dvokolesno gnanimi dirkalniki Marko Grossi. Portorožan bo predvidoma v začetku aprila iz Pariza dobil novega peugeota 208 rally4 (Peugeot Sport jih je, mimogrede, že izdelal prvih sto) in s tem dirkalnikom tudi načrtuje nastop. Njegov sovoznik bo tudi letos David Kavčič.

V času hrvaškega relija za svetovno prvenstvo bo Darko Peljhan praznoval tridesetletnico svoje vozniške kariere. Foto: Gregor Pavšič

Leta 1995 kot prva Slovenca na cilju relija za svetovno prvenstvo - Darko Peljhan in Miran Kacin (VW golf G60 rallye). Foto: osebni arhiv

Med zadnjimi se je za nastop na Hrvaškem odločil eden od najbolj izkušenih voznikov relija v regiji Darko Peljhan. Ko smo v začetku meseca pisali o njegovi skorajšnji 30-letnici vozniške kariere, praznoval jo bo prav na datum izvedbe relija za SP na Hrvaškem (na isti datum je Peljhan leta 1991 prvič kot voznik nastopil na reliju Kras Istra), se je tudi sam odločil sprejeti izziv in združiti nastop na svetovnem prvenstvu s praznovanjem tega jubileja.

Peljhan bo tekmoval v najeti škodi fabii R5, ki je v svoji karieri še ni vozil. Idrijčanu vrhunski dirkalniki sicer niso tuji. V devetdesetih je vozil tovarniško pripravljenega volkswagna golfa G60 rallye in leta 2000 prvič tudi volkswagna golfa IV kit car. Leta 1995 je bil v Monte Carlu (skupaj s sovoznikom Miranom Kacinom) prvi Slovenec na cilju relija za svetovno prvenstvo. Leto pozneje sta uspešno končala še reli za SP v San Remu, spomladi leta 2000 pa nekoliko neslavno (zaspala sta na štart drugega dne) odstopila v Kataloniji.

Za zdaj še ni znano, ali bodo ob trasi relija dovolili tudi gledalce. Ti so bili na relijih za SP uradno zadnjič lahko prisotni lani v Estoniji. Hrvati so zaradi zaostrenih epidemioloških razmer z novim koronavirusom že odpovedali kratko uvodno hitrostno preizkušnjo na sejmišču v Zagrebu (vozila bi se dvakrat), prav tako bo za gledalce zaprt dostop do servisne cone na istem sejmišču. Dokončno odločitev o dostopu gledalcev do hitrostnih preizkušenj bodo Hrvati predvidoma sprejeli v začetku aprila.

Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford fiesta R5) bosta nastopila z lastnim dirkalnikom, s katerim sta bila lani slovenska podprvaka v reliju. Foto: Uroš Modlic

V Zagrebu bosta žal manjkala: Rok Turk (levo) in Boštjan Avbelj sta bila v zadnjih letih najhitrejša voznika relija v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Marko Grossi še čaka na novega peugeota 208 rally4 iz Francije. Foto: Uroš Modlic

Za prvi nastop na svetovnem prvenstvu po 21 letih bo Peljhan fabio najel pri italijanski ekipi RB Motorsport. Njegov sovoznik na reliju bo Matej Čar, ki je leta 2007 v Nemčiji na svetovnem prvenstvu že bral zapiske Mitji Prezlju. Med najavljenimi Slovenci na reliju na Hrvaškem imata tako le Peljhan in Čar že izkušnje s svetovnim prvenstvom.

Pri isti italijanski ekipi bo škodo fabio R5 evo najel tudi Aljoša Novak, ki je lani s takim dirkalnikom že vozil na relijih za državno prvenstvo v Velenju in Železnikih, zelo hiter pa je bil tudi na makadamskem reliju v San Marinu. Novakov sovoznik na reliju bo Jaka Cevc.

Organizatorji v Zagrebu so prijavo prejeli tudi za naslova Grege Premrla, ta se je spet združil z nekdanjim sovoznikom Gregorjem Brešerjem. Vozila bosta toyoto GT-86 in bosta v konkurenci prav gotovo med redkimi vozniki s pogonom na zadnji par koles. Na reli se je z najetim fordom fiesto rally4 (avtomobil slovenske ekipe IK Sport) prijavil tudi Primož Brazda.

Državni prvak brez nastopa na svetovnem prvenstvu

Nekateri so na uspelo prijavo in zbrana finančna sredstva upali vse do zadnjega, pa se jim ni izšlo. Med njimi je tudi aktualni slovenski državni prvak Rok Turk, ki je še lani zmagoval s hyundaijem i20 R5. Zaradi zapletenega položaja ob epidemiji se naposled za prijavo ni odločil niti Blaž Podlesnik (ford fiesta rally4), ki je sicer nastop na Hrvaškem sprva načrtoval.