Konec negotovosti: če avto vozi sam, odgovornost prevzame Mercedes

Ko bo voznik, tam kjer je to zakonsko dovoljeno, vklopil funkcijo samodejne vožnje Drive Pilot bo odgovornost nad vožnjo prevzel sam Mercedes. Tako bo v primeru nesreče zaradi tega sistema Mercedes prevzel odgovornost in morebitne stroške, ki pri tem nastanejo. Gre za pomemben korak naprej. V zadnjih letih se je pojavljalo vse več vprašanj, kdo prevzame krivdo, če pride do prometne nesreče med vklopljenim načinom samodejne vožnje. Mercedes je s to potezo jasno odgovoril na vsa vprašanja.

Pri Mercedesu želijo s to potezo končati vsa ugibanja in prevzeti vodilno funkcijo pri razvoju sistemov avtonomne vožnje. S tem obenem želijo pospešiti prihod tretjega nivoja avtonomne vožnje, ki je v določenih državah že omogočena. Tudi v Italiji bodo v prihodnjih mesecih dovolili na določenih avtocestnih odsekih uporabo avtonomne vožnje tretjega nivoja. Gre za poskusno dobo, kjer bodo preučevali kako se ta sistem obnese v praksi.

S prevzemom odgovornosti želijo vzpodbuditi države

"Ob koncu lanskega leta smo bili prvi proizvajalec, ki je dobil mednarodni certifikat za tretji nivo avtonomne vožnje. Radi bi dovoljenje za uporabo v zvezni državi Kaliforniji in Nevadi do konca letošnjega leta, prav tako ogledujemo še veliko drugih držav," je v intervjuju povedal Gregor Kugelmann, višji vodja razvoja za sistem Drive Pilot.

Pri Mercedesu napovedujejo, da bo zvezna država Nevada postala vodilna država v ZDA glede razvoja avtonomne tehnologije. Posledično si želijo sprememb zakonodaje v tej državi, ki bo še pospešila prihod te tehnologije. Ravno zato so sprejeli drzno odločitev in bodo sami odgovarjali v primeru nesreč. S tem želijo vzpodbuditi zakonodajalce k hitrejšemu sprejetju zakonov, ki bodo še pospešili razvoj avtonomne tehnologije.

V Nemčiji avtonomna vožnja mogoča le v določenih pogojih

V Nemčiji je avtonomni sistem mogoče vključiti le na določenih cestah, kjer ni semaforjev ali krožišč in še to le do hitrosti 60 kilometrov na uro. Uporaba je možna na avtocestah, kjer ni del na cesti in le ob lepem vremenu. Vse to ureja Mercedes preko vgrajenega sistema v avtomobilu in na daljavo omogoča uporabo na določenih odsekih. Ob uporabi avtonomnega sistema voznik za volanom ne more zaspati, ker ga nadzoruje kamera, prav tako je med vožnjo še vedno prepovadana uporaba mobilnega telefona.