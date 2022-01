Novo iz Stuttgarta: koliko tehnologije v serijske mercedese?

Foto: Mercedes-Benz Pri Mercedes-Benzu so več tednov napovedovali ta koncept, katerega bistvo je v energijski učinkovitosti. Tisočkilometrski domet bi najlažje dosegli z večjimi baterijami, kar pa v praksi poveča maso avtomobila in porabo ter poslabša vozne lastnosti. Nemci so do velikega dometa raje prišli s številnimi tehničnimi rešitvami, ki vsaj uradno in teoretično porabo nižajo pod mejo 10 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov vožnje.

Baterije imajo 900-voltni sistem. Zmogljivost je 100 kWh, a v primerjavi s serijskim EQS 450+ so baterije polovico manjše in za 30 odstotkov lažje. Masa konceptnega avtomobila je tako le 1.750 kilogramov.

V notranjosti bistvo v velikem enotnem zaslonu

Ob tem so mu namenili še posebne pnevmatike z nizkim kotalnim uporom, nizek aerodinamični količnik (0.17), prilagodljiv zadnji difuzor, sistem hlajenja baterije in številne zelo lahke materiale.

V notranjosti je najbolj vpadljiv 47,5-palčni digitalni zaslon, ki se kot ena enota razprostira prek vse širine vozila. Zaslon ima ločljivost 8k.

Foto: Mercedes-Benz

