Konec grdih avtonomnih avtomobilov? Tako se bodo zadeve lotili Švedi.

Volvo od leta 2016 pospešeno razvija sisteme za avtonomno vožnjo in obenem izdeluje ene izmed najbolj varnih avtomobilov na svetu. Toda svet avtonomnih vozil ni dovolj razvit, da bi bil dovolj varen, zato nastaja navzkrižje interesov. Na pomoč jim je priskočil ameriški strokovnjak za razvoj avtonomnih tehnologij Luminar, ki bo za naslednjo generacijo XC-90 pripravil laserski čitalnik oziroma lidar.

Avtonomna vožnja je eden glavnih razvojnih poudarkov zadnjega desetletja. Praktično vsi proizvajalci imajo svoj pogled in svoj način, kako naj bi avtonomna vozila delovala. Nekaterim implementacija uspeva bolje, kot naprimer Tesli, spet drugi ne želijo prehitevati in uvajajo avtonomno tehnologijo počasi oziroma jo omejujejo le za določen čas v določenih pogojih.

Tako bo lidar skrit v strehi tretje generacije XC-90, ki bo na ceste zapeljala ob koncu prihodnjega leta. Foto: Volvo

Sprva avtonomno le po avtocesti

Pri Volvu so na pomoč poklicali ameriško podjetje Luminar, ki v zadnjih letih pospešeno razvija laserske sisteme za avtonomna vozila. S skupnim sodelovanjem bodo na prihodnjo generacijo XC-90 vgradili laserski čitalnik, ki bo omogočal avtonomno vožnjo na avtocesti.

Lidar bo lično in skoraj nevidno skrit na zgornjem robu vetrobranskega stekla. Zaradi hitrega razvoja bo ta sistem lahko v realnem času pregledoval 360-stopinjski kot okoli avtomobila in v določenih državah, kjer bo zakonodaja to dopuščala, samodejno vozil po avtocesti.