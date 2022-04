Končno: Renault s pomočjo Googla do velikega napredka

Renault kupcem omogoča uporabo sistema za pet let. Po preteku petih let mora lastnik avtomobila pričeti plačevati za dostop do spleta, Googlove storitve so brezplačne, dostop do mobilnega omrežja pač ne.

Večopravilne enote skupaj z zasloni na dotik so bili kljub velikemu trudu Renaulta vedno zaostajali za konkurenco. Kot prvi so se odločili za prehod na pokončen format, a hitrost in zanesljivost niso bili njihova vrlina. Zdaj je zgodba povsem drugačna. Povezali so se z Googlom in celotno digitalno okolje deluje s sistemom Android, steklo na zaslonu na dotik prihaja od znanega proizvajalca Gorilla Glass in celotno enoto zadaj izdeluje Continental. Rezultat? Odlična uporabniška izkušnja, ki jih je iz ozadja izstrelila na čelo.

Novo digitalno okolje so pri Renaultu poimenovali OpenR. V osnovnem paketu pri megane e-tech electric ga sestavljajo digitalni merilniki (te so serijski na vseh različicah) in manjši 5-palčni zaslon na dotik. Slednji nima vgrajenih Googlovih funkcij in služi kot osnovna večopravilna enota za povezavo z radijem in telefonom. Velika večina kupcev se bo odločila za večji zaslon na dotik, ki ima 30-centimetrsko diagonalo in s pomočjo operacijskega sistema Android ponuja tudi Googlove storitve.

Sedemkrat hitrejši kot predhodnik

Petintrideset let je minilo od prve vgradnje zaslona na dotik v avtomobil. Ta čast pripada Američanu in ne Evropejcu, prvi avto z zaslonom na dotik je bil namreč buick riviera. Danes so te sistemi postali napredni, hitri in na voljo v različnih oblikah ter z različnimi grafikami. Strojna oprema igra ključno vlogo pri poganjanju teh računalnikov v malem, kupci pa se vse bolj občutljivi na počasne in neodzivne zaslone na dotik. Podobnost s pametnimi mobilnimi telefoni je velika, saj vsak od svojega zaslona na dotik v avtomobilu pričakuje to kar dobi pri mobilnem telefonu.

Prvi vtis z novim sistemom OpenR je sila pozitiven. Tapkanje po zaslonu je hipno, nalaganje Googlovih zemljevidov hipno in brez zatikanja in odzivnost na pritisk enaka tisti na mobilnem telefonu. Ker je celotna grafična zasnova podobna mobilnim telefonom v resnici nismo potrebovali povezave z našim mobilnikom. Sami sicer uporabljamo iPhone in smo navajeni na uporabo sistema Apple CarPlay, a nas Renaultov sistem takoj prepričal s svojo uporabnostjo in dostopnostjo ključnih funkcij pa čeprav bi se Apple CarPlay z OpenR povezal brezžično.

Digitalni zaslon je nadpovprečno odziven. Zaradi same postavitve elementov na ekranu in podpore funkcijam Google voznik pravzaprav niti ne potrebuje povezati svojega mobilnega telefona z večopravilno enoto. Foto: Renault

Navigacijske podatke si lahko voznik preslika na digitalne merilnike. Foto: Gašper Pirman

Nenehno je povezan s svetom

Megane e-tech electric je sicer s pomočjo trajno vgrajene kartice nenehno povezan s spletom. Neodvisno od države bodo vedno na voljo zemljevidi in druge funkcije, tudi izven Evropske unije, a le pet let. Toliko časa bo naročnino "pokril" Renault. Po preteku petih let bo moral lastnik pričeti s plačevanjem naročnine. Na voljo bo plačilo na letni ravni ali pa na tri leta. Za tri leta bo potrebno plačati okoli 90 evrov. Če kupec ne želi plačati naročnine, v avtomobilu ne bo imel omogočenih Googlovih storitev, ki za svoje delovanje nujno potrebujejo povezavo s spletom.

Za njegovo delovanje poskrbelo več tehnoloških velikanov

Da bodo pri Renaultu po petih letih upravičili plačljivo storitev so se na to dobro pripravili. Na pomoč jim je z razvojem in izdelavo elektronike priskočil Continental. Na praske in udarce odporno steklo zaslona so razvili pri Gorilla Glass. Njegova življenjska doba bo po zagotovilih Renaulta vsaj petnajst let in to kljub izredni resoluciji zaslona. Ta je z 267 slikovnimi pikami na palec površine višja kot pri iPadu z vgrajenim zaslonom Retina.

Renault je za razvoj in vgradnjo strojne opreme najel ameriškega specialista Qualcomm, zato celotno enoto poganja tretja generacija avtomobilske platforme, ki so jo razvili Američani. Ta poleg zmogljivega procesorja prinaša še dovolj prostora za namestitev različnih aplikacij. A tukaj sodelovanja med tehnološkimi velikani še ni konec. Za človeški strojni vmesnik (HMI) naprave in programska oprema za spremljanje in upravljanje naprav za avtomatizacijo z uporabo grafike, so poskrbeli pri LG. Razvili so programsko opremo, ki omogoča neposredno povezavo med obema zaslonoma. Tako lahko voznik naprimer navigacijske podatke prenese z zaslona na dotik na digitalne merilnike.