Kombiji za Slovence: prodaja boljša kot pri avtomobilih, ti so najpriljubljenejši

Slovenska podjetja so letos že v štirih mesecih kupila več kot tri tisoč delovnih kombijev in drugih tovornih vozil. Rast prodaje je višja kot pri osebnih avtomobilih.

Trg gospodarskih vozil v Sloveniji letos raste z veliko večjo rastjo kot trg osebnih avtomobilov. Pri teh so trgovci do konca aprila zaznali pet odstotkov več registracij, a obenem opozarjajo, da lahko do konca leta pričakujemo prodajni obseg približno na ravni leta 2023. Pri lahkih gospodarskih vozilih se je število registracij do konca aprila povečalo za več kot 21 odstotkov. Lani so v prvih štirih mesecih registrirali 2551, letos pa že 3094 vozil.

Električnim odbijejo DDV, a prodaja je komaj zaznavna

Električnih je peščica, pa čeprav so ti v urbanem okolju povsem uporabni in lahko pravne osebe izkoristijo odbitni DDV. Citroen, ki je na trg pripeljal prenovljeno paleto svojih gospodarskih vozil, namerava letos prodati deset električnih berlingov – od skupno 90 načrtovanih, kar predstavlja 11-odstotni delež.

Izhodiščna cena brez DDV je za električni berlingo slabih 26 tisoč evrov, osnovni z dizelskim motorjem pa stane nekaj manj kot 22 tisoč evrov. Tako vozilo je z baterijo kapacitete 50 kilovatnih ur namenjeno predvsem urbanem okolju, doseg z enim polnjenjem je po standardu WLTP do 330 kilometrov. To v praksi zagotavlja več kot 250 kilometrov dnevnega dosega.

Ford transit custom je najbolje prodajano posamično lahko gospodarsko vozilo v Sloveniji. Foto: Ford

Največ kombijev prodata Renault in Ford

Največ povpraševanja je po kombijih največjega segmenta E, ki letos predstavljajo skoraj 40 odstotkov trga. Druga dimenzijska razreda predstavljata dokaj enakovreden obseg prodaje – najmanjši kombiji C imajo 23-, kombiji segmenta D pa 28-odstotni delež.

Kot kažejo spodnji podatki pri najmanjših kombijih prednjači volkswagen caddy, za njim sta citroen berlingo in peugeot express. Razred višje ima najpriljubljenejši kombi Ford z modelom transit custom, blizu transitu je le še renault trafic, med največjimi kombiji pa prednjačita renault master in fiat ducato.

Na celotnem trgu gospodarskih vozil z oznako N1 med znamkami vodita Renault in Ford, v prvi peterici so še Volkswagen, Fiat in Citroen.

Prodaja gospodarskih vozil N1

prodaja 2024 tržni delež Renault 849 21,9 % Ford 800 20,7 % Volkswagen 595 15,3 % Fiat 510 13,2 % Citroen 284 7,3 % Peugeot 193 4,9 % Opel 180 4,6 % Toyota 108 2,7 % Mercedes-Benz 94 2,4 %

Segment C

prodaja 2024 VW caddy 287 Citroen berlingo 122 Peugeot expert 120 Fiat doblo 98 Opel combo 97

Segment D

prodaja 2024 Ford transit custom 490 Renault trafic 256 VW transporter 110 Fiat scudo 49 Ford transit van 40

Segment E

prodaja 2024 Renault master 425 Fiat ducato 362 VW crafter 178 Citroen jumper 131 Peugeot boxer 122

vir: Citroen Slovenija