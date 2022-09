Koliko lahko iztržijo? "Vroči" yaris GR na slovenski dražbi.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutri bodo v Sloveniji na dražbi prodajali nov primerek toyote yaris GR. Lahko dražbe postanejo nov alternativni prodajni kanal za redkejše in zanimivejše avtomobile?

Foto: Autopoint O avtomobilskih dražbah navadno poročamo v povezavi z redkimi starodobnimi avtomobili, tudi pri prodaji novih so te lahko eden izmed alternativnih prodajnih virov. To velja predvsem za redkejše primere avtomobilov, ki jih je na trgu načeloma težje dobiti. V zadnjih mesecih, ko se tudi splošno na nove avtomobile čaka vsaj več mesecev, če ne že več kot pol leta, pa to postaja že kar klasični obraz avtomobilskega trga.

Med posebne avtomobile zadnjih dveh let sodi tudi toyota yaris GR. Majhni športni avtomobil je na trgu požel veliko odobravanja in presegel prvotne prodajne načrte trgovcev. Ker je bila proizvodnja tega yarisa tudi sicer omejena, jih je danes že zelo težko dobiti ali pa je treba nanje vsaj zelo dolgo čakati.

Koliko lahko na dražbi iztržimo za nov avtomobil?

Jutri bo tako v Sloveniji potekala dražba novega primerka yarisa GR, ki jo bo organizirala dražbena hiša Autopoint. Kot smo o njih že poročali, so izbrali dražbe za prodajo različnih rabljenih avtomobilov. Ti največkrat prihajajo iz flot različnih podjetij, tokrat pa bo na dražbi tudi povsem nov avtomobil.

Izklicna cena za yarisa GR bo 39.500 evrov. Zanimivo bo videti, kolikšno ceno lahko doseže tak avtomobil z opremo Race in če bo ta višja od maloprodajne (redna cena je 43.050 evrov), prav tako tudi, ali bomo v prihodnje − če ne bo izboljšane dobavne verige − pri nagovoru kupcev deležni še več podobnih primerov.