Kolaps trga rabljenih avtov v Bosni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avtomobilski trg v Bosni in Hercegovini

Bošnjaški avtomobilski trg je eden najstarejših v Evropi. Več kot 80 odstotkov avtomobilov je starih vsaj deset let.

Bošnjaški avtomobilski trg je eden najstarejših v Evropi. Več kot 80 odstotkov avtomobilov je starih vsaj deset let. Foto: Reuters

Avtomobilski trgovci v Bosni in Hercegovini so lani prodali več kot deset tisoč novih avtomobilov, precej pa je padla prodaja uvoženih rabljenih vozil. Od sredine lanskega leta je dovoljen uvoz avtomobilom z vsaj normativom Euro 4.

Skupno so lani v Bosno in Hercegovino uvozili 69 tisoč avtomobilov, od tega 58 tisoč rabljenih in deset tisoč novih avtomobilov, je poročal portal Klix.

Medtem ko je prodaja novih avtomobilov v primerjavi z letom 2018 ostala približno enaka (lani 10.432, predlani pa 10.525 vozil), so lani uvozili skoraj 14 tisoč (13.735) rabljenih avtomobilov.

Prepovedali uvoz avtomobilov letnika 2004 in starejših

To je bila predvsem posledica prepovedi uvoza avtomobilov z motorji, ki ne izpolnjujejo vsaj standardov Euro 4. Ta prepoved je začela veljati sredi lanskega leta. Motorji Euro 4 so s prvimi registracijami začeli veljati leta 2006.

Bošnjaški avtomobilski trg je eden najstarejših v Evropi. Več kot 80 odstotkov avtomobilov je starih vsaj deset let. Po podatkih portala Blix so od leta 2010 uvozili 524 tisoč rabljenih in le 88 tisoč novih avtomobilov.