Koga vzeti s seboj ob nakupu avtomobila

Nakup rabljenega avtomobila je na prvi pogled najcenejša odločitev, vendar le, če se ga lotite preudarno in z nekaj znanja, ki vam bo pomagalo, da odkrijete morebitne "skrite" nepravilnosti.

Ne dopustite torej, da bi postal nakup avtomobila nočna mora, ki se bo nadaljevala na vseh vaših cestnih avanturah. Ne dovolite si, da bi prepozno ugotovili, da ste namesto sanjskega vozila pravzaprav kupili mačka v žaklju.

Kako se torej lotiti nakupa rabljenega vozila

Tudi rabljeno vozilo je lahko sanjsko in brezhibno. Pod pogojem, da se pred nakupom zelo dobro prepričate, da ima vse, kar prodajalec zanj obljublja.

V prvi vrsti preverite vso dokumentacijo. Še preden se odpeljete na prvo testno vožnjo, obvezno preglejte vso dokumentacijo vozila, ki je na prodaj. Vpogled v prometno dovoljenje še zdaleč ni dovolj. Preverite zgodovino avtomobila prek spletnih strani e-uprava - Vpogled v podatke o vozilu, policija.si - slovenska baza ukradenih vozil in v evropski bazi ukradeni vozil. Na spletu obstaja tudi veliko sistemov, kjer se lahko preveri delno zgodovino vozila, vendar se pred nakupom takšnega poročila najprej prepričajte, koliko podatkov o vozilu je na voljo.

Nekaj več zagotovil vam omogoča nakup prek podjetja oziroma pooblaščenega prodajalca, saj vas ščitijo določila zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). To pomeni, da lahko eno leto po nakupu pri prodajalcu uveljavljamo pravice z naslova stvarne napake. Zahtevajte tudi garancijo, ki ne sme biti krajša od enega meseca, pozorno pa preverite tudi, kaj zajema.

Foto: Thinkstock

Temeljno vprašanje: ali vse deluje?

Največji strah vsakega kupca je, če ima avtomobil vse, kar mu prodajalec obljublja, da bo delal in ga ne bo pustil na cedilu že po nekaj prevoženih kilometrih.

Priporočljivo je, da se odpeljete na testno vožnjo, da ugotovite, ali vam vožnja v takšnem avtomobilu sploh ustreza in ali je vsaj približno v skladu z vašimi pričakovanji po idealni vozni izkušnji.

Če vas je vožnja prepričala, potem obvezno sledi še tehnična ocena: preverimo nekatere stvari, kot so poškodbe na karoseriji – mogoče je prejšnji lastnik že poskušal skriti začetno rjo, zato pregledujemo le popolnoma čiste avtomobile, da se bodo morebitne napake prej opazile. Dobro je preveriti, če elektronska oprema deluje brezhibno. Poznavalec bo preveril tudi podvozje – v kakšnem stanju je motorni prostor, menjalnik, pogonska gred, zavorni sistem. Ne smemo zanemariti notranjosti kabine, če delujejo vse ročke, gumbi, kakšen je občutek ob pritisku na pedala, če deluje nastavitev lege sedežev in volana.

Vas boli glava? Kupite vozilo s certifikatom Dekra.

Če nimate vsaj nekaj osnovnega znanja o delovanju avtomobila, boste sami zelo težko z gotovostjo vedeli, kaj kupujete. Preverite, če je prodajalec za vozilo pridobil certifikat, s katerim lahko dokazuje, da je bilo vozilo pregledano s strani strokovnjaka. Če ga nima, lahko kot kupec takšno strokovno oceno zahtevate tudi sami. S certifikatom se boste prepričali, da je vozilo brez večjih poškodb, da na njem ni znakov nestrokovnih popravil, da nima znakov korozije, da je bilo strokovno vzdrževano in servisirano, da je prejšnji lastnik z njim ravnal skrbno, da je notranjost čista in lepo vzdrževana in da na podvozju ni vidnih nepravilnosti.

Za izdajo tovrstnega certifikata so v Sloveniji strokovno usposobljeni pri AMZS, kjer na podlagi strokovnega pregleda izdajo certifikat in nalepko DEKRA za rabljeno vozilo.

Kaj vam zagotavlja certifikat DEKRA? Usposobljeni sodelavci v vseh večjih enotah AMZS po Sloveniji vam bodo izdali certifikat po temeljitem pregledu ključnih vitalnih delov avtomobila. Karoserija Certifikata ni mogoče pridobiti, če: obstajajo večje poškodbe karoserije,

so vidni znaki korozije,

so vidne sledi preteklih popravil,

so vidni različni odtenki barv med različnimi deli karoserije,

so vidne poškodbe na steklih. Motor, menjalnik, izpušni sistem Certifikata ni mogoče pridobiti, če: so vidni izrazite sledi puščanja olja in znaki slabega tesnjenja delov,

je nivo motornega olja, hladilne tekočine ali drugih tekočin pod dovoljeno najnižjo mejo,

so vidne različne poškodbe,

so med delovanjem prisotni neobičajni zvoki. Notranjost vozila: Certifikata ni mogoče pridobiti, če: je v notranjosti močan ali neprijeten vonj,

so materiali v notranjosti obrabljeni ali umazani,

so vidne večje poškodbe oblazinjenja, sedežev ipd.,

ne deluje nastavitev sedežev,

mehanizem za pomik ali gretje stekel ne deluje brezhibno,

osvetlitev notranjosti ne deluje,

ne delujejo armaturna plošča, kontrolne lučke, avdio/video sistem in drugi povezani sistemi,

obstaja okvara sistema ventilacije, gretja in hlajenja,

ne delujejo drugi sistemi ali deli sistemov upravljanja Podvozje Certifikata ni mogoče pridobiti, če: so na pnevmatikah znaki poškodb, neenakomerne obrabe ali pa je globina dezena manjša od treh milimetrov,

so platišča poškodovana,

obstajajo okvare zavornega sistema,

v vozilu ni rezervnega kolesa oz. kompleta za popravilo pnevmatike ali pa je globina dezena pnevmatike na rezervnem kolesu manjša od dveh milimetrov.

Ste pred nakupom rabljenega vozila?



Ne odlašajte in svoje naslednje kilometre zaupajte strokovnjakom AMZS. Pošljite povpraševanje za pregled vozila in se prepričajte, da ne kupujete mačka v žaklju.