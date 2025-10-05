Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
5. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

3 ure, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
električni avtomobili Zeekr 007 GT Zeekr

Nedelja, 5. 10. 2025, 4.00

3 ure, 25 minut

Zeekr 007 GT

Včeraj zvečer v Ljubljani: skrivnostni kitajski prototip se je odpeljal neslišno #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Zeekr 007 GT | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

V Ljubljani smo med polnjenjem ujeli zamaskirani prototip kitajskega Zeekra.

Zeekr 007 GT | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Ultra zmogljive električne polnilnice ob slovenskih avtocestah so postale zanimiva priložnost za srečanja z novimi električnimi avtomobili, ki so kot prototipi še zamaskirani in jih torej ni v prodaji na trgu. Tako se je pred dnevi na Ionityjevi polnilnici pri Žalcu ustavil novi električni mercedes-benz razred C, te dni pa je bilo mogoče v Ljubljani (in tudi drugje po Sloveniji) videti še zanimiv kitajski prototip.

Zeekr 007 GT | Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Tehnološko visokozmogliv Zeekrov avtomobil

Včeraj zvečer smo ga ujeli na Petrolovi polnilnici na Barju na ljubljanski južni obvoznici. To je nov avtomobil kitajske znamke Zeekr, ki je del družbe Geely in ki bo kmalu s svojimi avtomobili prišla v Slovenijo. Pod masko se skriva model 007 GT - tega na Kitajskem že poznajo, v Evropi pa še ni na voljo. 

To je karavan tipa shooting brake, ki prihaja z 800-voltne električne platforme. Dolg je 4,86 metra, širok 1,9 metra in ima 2,95 metra medosne razdalje. Vrata so brez okvirjev, kljuke so potopne, sistemska moč pa lahko sega vse do 475 kilovatov (637 “konjev”). Baterija ima kapaciteto 75 (tip LFP) ali 100 kilovatnih ur (tip NMC). Pri Zeekru napovedujejo moč polnjenja vse do 500 kilovatov. Tako zmogljive polnilnice v Ljubljani seveda še ni. Prototip je imel švedske registrske oznake, saj ima Zeekr svoj razvojni center tudi na Švedskem.  

Sodeč po napisih na avtomobilu v sodelovanju z nemškim Boschem testirajo tudi določene sisteme samodejne oziroma polsamodejne vožnje. 

Električni mercedes razred C v Žalcu:

Mercedes razred C električni | Foto: Bralec Foto: Bralec

Mercedes razred C električni | Foto: Bralec Foto: Bralec

električni avtomobili Zeekr 007 GT Zeekr
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.