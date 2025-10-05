Foto: Gregor Pavšič Ultra zmogljive električne polnilnice ob slovenskih avtocestah so postale zanimiva priložnost za srečanja z novimi električnimi avtomobili, ki so kot prototipi še zamaskirani in jih torej ni v prodaji na trgu. Tako se je pred dnevi na Ionityjevi polnilnici pri Žalcu ustavil novi električni mercedes-benz razred C, te dni pa je bilo mogoče v Ljubljani (in tudi drugje po Sloveniji) videti še zanimiv kitajski prototip.

Foto: Gregor Pavšič

Tehnološko visokozmogliv Zeekrov avtomobil

Včeraj zvečer smo ga ujeli na Petrolovi polnilnici na Barju na ljubljanski južni obvoznici. To je nov avtomobil kitajske znamke Zeekr, ki je del družbe Geely in ki bo kmalu s svojimi avtomobili prišla v Slovenijo. Pod masko se skriva model 007 GT - tega na Kitajskem že poznajo, v Evropi pa še ni na voljo.

To je karavan tipa shooting brake, ki prihaja z 800-voltne električne platforme. Dolg je 4,86 metra, širok 1,9 metra in ima 2,95 metra medosne razdalje. Vrata so brez okvirjev, kljuke so potopne, sistemska moč pa lahko sega vse do 475 kilovatov (637 “konjev”). Baterija ima kapaciteto 75 (tip LFP) ali 100 kilovatnih ur (tip NMC). Pri Zeekru napovedujejo moč polnjenja vse do 500 kilovatov. Tako zmogljive polnilnice v Ljubljani seveda še ni. Prototip je imel švedske registrske oznake, saj ima Zeekr svoj razvojni center tudi na Švedskem.

Sodeč po napisih na avtomobilu v sodelovanju z nemškim Boschem testirajo tudi določene sisteme samodejne oziroma polsamodejne vožnje.

Električni mercedes razred C v Žalcu:

Foto: Bralec

Foto: Bralec