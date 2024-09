Kmalu v Evropi: umik Mercedesa, znamka je le še kitajska #foto

Podjetje z uradnim nazivom Shenzhen Denza New Energy Automobile sta Mercedes-Benz in BYD ustanovila leta 2011. Takrat sta imela enakovredna 50-odstotna deleža, ustanovni kapital pa je znašal približno milijardo ameriških dolarjev.

Denzin model Z9 GT je eden desetih, ki jih nameravajo imeti v svoji ponudbi. Foto: Reuters

V času partnerstva z Mercedesom slabi prodajni rezultati

Po prvem konceptnem avtomobilu iz leta 2012 so dve leti pozneje izdelali prvi serijski avtomobil pod oznako znamke Denza. Uporabili so platformo takratnega Mercedesovega razreda B in ga združili z električnim pogonom BYD. Avtomobil prodajno ni bil uspešen in leta 2019 so izdelali nov model, tokrat na osnovi BYD tanga. To vozilo (oznaki denza in denza X) je poleg električnega dobilo tudi že priključnohibridni pogon. Mercedes je ta avtomobil na Kitajskem celo prodajal v svojih salonih.

Tudi ta avtomobil prodajno ni bil uspešen. Pred tremi leti je BYD lastniški delež v Denzi posledično povečal na 90 odstotkov. Mercedesov interes se je ohladil in Nemci niso več sodelovali pri razvoju vozil, ostali so le še desetodstotni lastniki v podjetju.

Preporod znamke z enoprostorcem

Kitajci so zavihali rokave in namesto športnega terenca za Denzo izdelali enoprostorsko vozilo D9. Prodajne številke so takoj poskočile. Ta trend se je nadaljeval tudi z naslednjimi modeli, ki so bili križanec N7 in športni terenec N8. Letos je dosegla mejnik prodanih 200 tisoč avtomobilov, kmalu pa dodajajo nove karavan, limuzino in športni terenec. Pri Denzi želijo imeti ponudbo desetih modelov, kot premijska znamka BYD pa nameravajo vstopiti tudi na trge zunaj Kitajske.

Kmalu se bo Denza predvidoma pojavila tudi v Evropi. Lani so svoj enoprostorec D9 predstavili na avtomobilsko-mobilnostni razstavi IAA v Münchnu.