Kitajski protiudarec evropskim premijcem #video

Kitajski BYD je v manj kot 20 letih postal največji proizvajalec električnih vozil na svetu. Zdaj si želi konkurirati tudi uveljavljenim proizvajalcem premijskih vozil, zato so ustvarili znamko YangWang in predstavili prva modela – U8 in U9.

YangWang U8 je velik športni terenec z letvasto arhitekturo in štirikolesnim pogonom. Poganjajo ga kar štirje elektromotorji, vsak je nameščen na enem kolesu, skupna sistemska moč pa se ustavi pri 1.100 "konjih" in 1.600 njutonmetrih navora. Pri BYD še niso razkrili podatkov o bateriji ali dosegu tega športnega terenca, pohvalili so se le s pospeškom: do stotice naj bi pospešil v treh sekundah.

Prevzema tehnologijo največjih tekmecev

U8 zna narediti tankovski obrat tako kot električni mercedes-benz EQG, lahko se pomika v stran tako kot električni hummer EV in zaradi Foto: BYD zatesnjene kabine lahko brez težav zapelje tudi čez vodo. Kitajci so še poudarili, da se bo lahko kljub prazni pnevmatiki po cesti povsem varno vozil pri hitrosti 120 kilometrov na uro.

Tako kot pogon pri BYD skrivajo tudi potniško kabino. Vemo le, da bo U8 meril 5,3 metra in bo imel 3.050 milimetrov dolgo medosje. Njegova cena bo okoli 150 tisoč evrov, kar je veliko manj kot nekateri tekmeci. Tudi zato si pri BYD z njim obetajo dobre prodajne številke.

Drugi model je popolno nasprotje modela U8

Pri YangWang so sočasno predstavili kar dva superšportna avtomobila. U9 je popolno nasprotje U8, saj gre za nizkega in hitrega športnika. Poganja ga enak električni pogon, a so pri U9 še povečali moč. Vsak elektromotor ima 322 "konjev", kar je dovolj za 1.288 "konjev" sistemske moči. Do stotice naj bi potreboval vsega dve sekundi, njegova cena pa se bo začela, tako kot pri U8, pri okoli 150 tisoč evrih. Za zdaj še ni informacij, kdaj bosta avtomobila zapeljala na ceste in ali bosta naprodaj tudi v Evropi.

Foto: BYD