Kitajski partner Volkswagna uradno v Nemčiji, znane so cene #foto

Za Xpeng je Nemčija peta evropska država, v kateri so začeli prodajati svoje električne avtomobile. Ti so že bili na voljo na Norveškem, Nizozemskem, Švedskem in Danskem. Xpeng je svoje najcenejše električne avtomobile za zdaj pustil doma na Kitajskem in v Evropo pripeljal dva dražja modela – to sta limuzina P7 in športni terenec G9.

Xpeng G9 v Nemčiji stane od 57 tisoč evrov. Že osnovna različica ima baterijo kapacitete kar 78 kWh. Foto: Xpeng

G9 v Nemčiji stane od 57 tisoč evrov. Na voljo je z dvema kapacitetama baterije (78 ali 98 kWh), prav tako z enojnim kot dvojnim elektromotorjem. Najzmogljivejša različica ima sistemsko moč 405 kilovatov in kapaciteto baterije 98 kWh, stane pa slabih 70 tisoč evrov.

Pri limuzini P7 se cene začnejo pri slabih 50 tisočakih, kar velja za različico z enojnim elektromotorjem. Zmogljivejša različica z dvema elektromotorjema je devet tisoč evrov dražja.

Xpeng se bo širil v še več evropskih držav. V Franciji tako že deluje njihova spletna stran, prav tako prihajajo v Italijo in Veliko Britanijo.

Volkswagen je petodstotni lastnik Xpenga

Volkswagen je lani poleti v Xpeng vložil 700 milijonov ameriških dolarjev in pridobil petodstotni lastniški delež. Obe podjetji bosta skupaj razvijali avtomobile za kitajski trg, Xpeng pa bo za Volkswagen v Evropi na trgu električnih avtomobilov prav gotovo resna konkurenca.