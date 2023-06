Kitajski BYD prihaja v Videm: znane so cene #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska avtomobilska znamka BYD je napovedala svoj prihod tudi v Italijo. Do konca julija bodo enega izmed razstavnih prostorov odprli tudi v Udinah. Za zdaj bodo ponujali le model atto 3, ki je njihov tekmec volkswagna ID.3.

BYD je eden največjih kitajskih proizvajalcev električnih avtomobilov in priključnih hibridov, ki zdaj postopno vstopa tudi na posamezne evropske trge. Teh držav je zdaj že precej: BYD je uradno prisoten na Norveškem, Švedskem, Danski, Finski, Franciji, Islandiji, Nizozemskem, Belgiji, Luksemburgu, Veliki Britaniji, Irskem, Nemčiji, Španiji, Portugalski in naši sosedi Avstriji.

Med te se zdaj vključuje tudi Italija. Prek trgovskih partnerjev, to torej ne bodo prodajni saloni BYD, temveč bo šlo za tako imenovani agencijski tip prodaje avtomobilov, bo BYD prisoten v Milanu, Bresciji, Veroni, Torinu in Firencah. Do konca julija bodo nato dodali še več mest, med njimi bodo tudi Sloveniji bližnji Videm.

BYD v Italiji sprva ne bo ponudil športnega terenca tang, zato bo sprva ponudil le modela atto 3 in han. V naslednjih mesecih bosta sledila še modela dolphin in seal. Osnovni atto 3 bo v Italiji stal okrog 42 tisoč evrov, han kot luksuzna limuzina pa več kot 70 tisočakov.

Atto 3 ima baterijo s kapaciteto 60 kilovatnih ur (kWh), kar omogoča uradni doseg po WLTP do 420 kilometrov v kombiniranem ciklu. Poganja ga 150-kilovatni elektromotor z navorom 310 njutonmetrov. Pospešek do 100 kilometrov na uro je 7,3 sekunde.