Kitajci pokvarili šov Volkswagnu in razkrili ID.4 #foto

Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je razkrilo Volkswagnov težko pričakovani električni model ID.4, ki so ga Nemci pred očmi javnosti uspešno skrivali vse od njegove uradne napovedi. Na kitajska tla bo ID.4 zapeljal v dveh različicah, ID.4 X in ID.4 crozz, tista z oznako X pa je nekoliko daljša in višja.

ID.4 bo v kitajske prodajne salone zapeljal proti koncu letošnjega leta. Čeprav pri Volkswagnu še niso uradno potrdili časovnega prihoda v Evropo, pa se bo ta najverjetneje sovpadal z začetkom prodaje na Kitajskem.

Ne gre za zaroto, takšen je protokol na ministrstvu

Ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo ni po nesreči razkrilo Volkswagnovega težko pričakovanega modela, takšen je uradni postopek pri vseh avtomobilih. Vsak proizvajalec mora, če želi z določenim modelom vstopiti na kitajski trg, ministrstvu predložiti jasne in necenzurirane fotografije avta, slednji pa morajo potem te fotografije modela objaviti na svoji spletni strani. Točno to se je zgodilo tudi v primeru ID.4, lokalni mediji pa so le nekaj minut po objavi fotografije že razširili po vsem svetu.

Prvič se je pri Volkswagnu pojavila oznaka crozz, ki jo lahko kmalu pričakujemo tudi v Evropi.

Brez presenečenj pri zunanjem videzu

Oblikovno ID.4 ne prinaša velikih presenečenj, saj so že zakrite uradne fotografije pokazale najpomembnejše vizualne posebnosti. Poleg tega je nov oblikovni jezik napovedal ID.3, ki mu ID.4 zvesto sledi. Večje presenečenje je prihod dveh različic - ID.4 X in ID.4 crozz.

Kot poroča Auto Sina, si ID.4 X in ID.4 crozz delita 2.765 milimetrov dolgo medosje in sta enako široka (1.852 milimetrov), vendar sta različno dolga in visoka. ID.4 X v dolžino meri 4.612 milimetrov in je visok 1.640 milimetrov, ID.4 crozz pa je od njega krajši za 20 milimetrov in nižji za 11 milimetrov.

Izdelovali ga bodo doma

Obe različici ID.4 bo Volkswagen izdeloval skupaj s hčerinskim podjetjem FAW na Kitajskem. Tako kot evropski ID.4 bo tudi kitajska različica slonela na arhitekturi MEB, poganjal jo bo elektromotor s 150 kilovati. Baterijski sklop bo najverjetneje enak ali zelo podoben tistemu iz ID.3, kar prinaša v različici z največjo baterijo okoli 500-kilometrski doseg.