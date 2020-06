Znani so datumi: težko pričakovani VW na ceste jeseni #foto

Pri Volkswagnu so po mesecih ugibanj uradno potrdili, da bo v večini evropskih držav prodaja električnega ID.3 stekla 17. junija, a le za tiste, ki so ga s plačilom tisoč evrov rezervirali. Vsi preostali bodo lahko naročilo oddali sredi julija. Prvi avtomobili bodo h kupcem zapeljali septembra, a bodo imeli izklopljene nekatere napredne funkcije. Te bodo s pomočjo posodobitve prek oblaka omogočili na začetku prihodnjega leta.

17. junija bodo naročilo lahko oddali le kupci, ki so s tisoč evri predplačila rezervirali svoj primerek. Če bodo zdaj potrdili nakup (če so si premislili, jim VW ne bo vrnil predplačila), bodo avto dobili septembra. A obstaja tudi druga možnost - če izberejo to, bo njihov avto dostavljen v zadnjem četrtletju, vendar bo imel že vklopljeno funkcijo app connect in napredni projicirni zaslon z razširjenim prikazom na vetrobranskem steklu.

Za vse preostale se naročila odprejo sredi julija

Vsi tisti kupci, ki še niso rezervirali svojega ID.3 in bi ga zdaj radi kupili, bodo to lahko storili sredi julija. Njihovi avtomobili bodo tako dostavljeni v zadnjem četrtletju letošnjega leta.

Kdor se bo odločil za dostavo septembra, bo sicer imel izklopljeni dve prej omenjeni funkciji, a bo dobil precej drugih prednosti. "V zahvalo za zvestobo znamki in kot izraz hvaležnosti za njihovo potrpežljivost ob dolgem čakanju do začetka naročila ponujamo vsem tistim, ki so rezervirali svoj primerek, da prevzamejo ID.3 first edition septembra in dobijo pravico do članstva v klubu 1st Mover Club," je dejal Jürgen Stackmann, vodja prodaje pri Volkswagnu.

Vsi, ki bodo avto prevzeli septembra, bodo poleg brezplačnega članstva v klubu 1st Mover Club dobili še neposreden dostop do Volkswagnovega centra, kjer bodo lahko izrazili svoje izkušnje in s tem pomagali aktivno razvijati ID.3. V prvih treh mesecih jim Volkswagen ne bo zaračunal stroškov pri finančnem posojilu.

Po mesecih ugibanj je Volkswagen le potrdil uradne datume, kdaj bo na ceste zapeljala njihova novost leta. Foto: Gregor Pavšič

Kaj prinaša poseben paket 1st?

Avtomobil iz omejene serije bo imel srednjo zmogljivo baterijo (58 kWh), ki bo zagotavljala realni doseg do 420 kilometrov. Kupci, ki so svoj ID.3 naročili v prednaročilu, bodo za nagrado dobili omejeni paket opreme 1st. Ta prinaša 18-palčna platišča, žaromete LED, dve sekundi hitrejši pospešek do sto kilometrov na uro, ogrevana sedeža ter volanski obroč in večopravilno enoto discover pro.

Osnovna različica ID.3 bo imela baterijo z zmogljivostjo 45 kilovatnih ur (kWh) za uradni doseg po standardu WLTP do 330 kilometrov, srednja 58 kilovatnih ur (doseg do 420 kilometrov), najvišja pa 77 kilovatnih ur (doseg do 550 kilometrov). Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo do 125 kilovatov, na izmeničnem toku AC pa do 12 kilovatov.