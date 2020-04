Volkswagnova novost leta: tako naprednega zaslona še ni bilo #video

Volkswagen se je zganil in utišal vse bolj glasne govorice o zamiku dostave svojega paradnega električnega modela ID.3. Potrdili so, da bodo poleti dostavili 30 tisoč naročenih avtov, vse skupaj pa začinili s prikazom naprednega projicirnega zaslona s podporo umetne pameti.

ID.3 bo prvi Volkswagnov namenski električni velikoserijski model, ki je hitro našel precejšnjo bazo kupcev. A Nemci se že nekaj časa ubadajo s težavami. Poleg programskih težav jim je sedaj zagodel še koronavirus, a kot je potrdil Jurgen Stackmann, vodja prodaje pri Volkswagnu, bodo poleti dostavili vse prednaročene avte.

Poleti bodo dostavili 30 tisoč avtov

Volkswagen je novembra lani pričel proizvodnjo ID.3 v tovarni Zwickau, kjer so prej izdelovali passata. Popolnoma so spremenili proizvodni proces in uspešno premostili vse ovire. Tako so začeli iz tovarne voziti prvi serijski avti, več kot 30 tisoč kupcev pa se je veselilo poletja, ko bi moral njihov ID.3 prispeti pred domača vrata.

A v zadnjih mesecih so postajale govorice o težavah vse glasnejše, toda Nemci so zagotovili, da vse poteka po časovnem načrtu in bodo poleti istočasno dostavili vseh 30 tisoč avtov. Prve avtomobile bodo pravočasno preizkusili tudi zaposleni v tovarni.

Volkswagen se kljub težavam pripravlja na poletje, ko bodo dostavili vseh 30 tisoč prednaročenih električnih modelov ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Takšnega projicirnega zaslona še ni bilo

Čeprav so v zadnjih letih projicirni zasloni hitro napredovali, postali večji in prikazujejo vse več informacij, pa je ta, ki bo na seznamu dodatne opreme novega ID.3, povsem drugačen. S pomočjo LED-linije na vrhu armaturne plošče bo avto voznika z različnimi barvami opozarjal na različne situacije v avtu in izven njega. Skupaj s projicirnim zaslonom bo olajšal uporabo vozniku ter poskrbel za večjo varnost v mestni vožnji.