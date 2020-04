Proizvodnja tega priljubljenega VW golfa še vse leto?

V dokumentu, ki je po nesreči našel svojo pot na splet, je razvidno, da bodo pri Volkswagnu podaljšali proizvodnjo električnega golfa vse do septembra. Kupci bodo tako lahko prejšnjo generacijo e-golfa dobili tudi do konca letošnjega leta. Toda zakaj bo Volkswagen še naprej izdeloval električnega golfa, ki je resnici na ljubo že precej v letih, in so hkrati že pričeli proizvajati bistveno zmogljivejšega ID.3?

Zamik proizvodnje zaradi težav ali emisijskih zahtev EU?

Kot smo že pisali pred časom, ima Volkswagen težave s programsko opremo pri novem ID.3. Nemci molčijo, a vse več se ID.3 je prihodnji električni adut znamke, a očitno mu bo družbo še nekaj časa delal tudi električni golf. Foto: Gregor Pavšič govori o teh težavah, ki bi za zdaj po neuradnih informacijah lahko pod vprašaj postavile poletni prihod na ceste. Izključen ni niti zamik v leto 2021.

Štirje scenariji so mogoči za podaljševanje proizvodnje e-golfa. Prvi je zahteva Evropske unije za zmanjšanje izpustov in povečanje prodaje električnih avtomobilov, drugi je lahko zelo privlačna nakupna cena za e-golfa in veliko povpraševanje po tem modelu, tretji scenarij so lahko že prej omenjene težave pri ID.3 in četrti razlog podaljševanje proizvodnje je lahko izbruh pandemije bolezni covid-19, ki je poskrbel za zelo težko poslovno okolje in padec prodaje praktično vseh novih avtomobilov.

Letos najbolje prodajani ''električar'' pri nas

Kljub svojim letom je e-golf pri nas v prvih treh mesecih daleč najbolje prodajani električni avto. Do konca marca so jih prodali 156, kar je 66 več, kot je Renault prodal zoejev. V lanskem letu so naprimer na koncu leta prodali le 42 avtov, leto prej pa enega več. Podobno je tudi drugje. Samo v Nemčiji so zanj prejeli več kot štiri tisoč naročil. Ravno ta fenomen je mogoče največji razlog, da se e-golf še ne bo poslovil in bo naprodaj še celotno letošnje leto.