Velik udarec za Volkswagen? Težave z novostjo leta se kopičijo.

Osnovna različica ID.3 bo imela baterijo s kapaciteto 45 kilovatni ur (kWh) za uradni doseg po standardu WLTP do 330 kilometrov, srednja kapaciteto 58 kWh (doseg do 420 kilometrov), najvišja pa 77 kWh (doseg do 550 kilometrov). Moč polnjenja prek enosmernega toka DC bo do 125 kilovatov, na izmeničnem toku AC pa do 12 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič