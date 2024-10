Kdo bo izdeloval poceni VW? Nemci že izviseli, za posel očitno tri države.

Zadnje tedne Nemčijo (podobno tudi Italijo) pretresajo zgodbe o vse manjši proizvodni izkoriščenosti svojih avtomobilskih tovarn. Obeti za prihodnost niso dobri in v središču težav so domnevno previsoki stroški v nemških tovarnah. Volkswagen bo tako čez leto ali dve začel izdelovati električni avtomobil ID.2, ki ga bodo proizvajali v Španiji. Temu modelu z začetno ceno okrog 25 tisoč evrov bo nato sledil še manjši ID.1, kjer je stroškovni pritisk na proizvajalca še toliko bolj izrazit. Izhodiščna cena zanj bi bila 20 tisočakov.

Portugalci, Poljaki ali Čehi?

Očitno Nemci ne bodo izdelovali ne ID.2 in še manj ID.1. Neuradno naj bi se za proizvodnjo ID.1 potegovale tri tovarne, je poročal nemški Der Spiegel. To so tovarne na Portugalskem (Pamela), Poljskem (Poznan) in Češkem (Mlada Boleslav). Slovaki (Bratislava) naj bi imeli, sodeč po poročilu, le malo možnosti.