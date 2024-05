Uprava Volkswagnovega koncerna je potrdila in največji evropski avtomobilski proizvajalec bo začel z razvojem majhnega električnega avtomobila.

Sprva so želeli tak avtomobil razviti z drugim proizvajalcem, bili so v dogovorih z Renaultom za delitev platforme naslednjega twinga, a tehnično partnerstvo vendarle ni bilo mogoče. Zdaj so se v Wolfsburgu kljub temu odločili, da električnega malčka z željeno ceno 20 tisoč evrov izdelajo sami. Na ceste bo predvidoma zapeljal leta 2027.

Tehničnih podrobnosti za zdaj še ni

Tehnične podrobnosti malčka za zdaj niso znane. Vodstvo Volkswagna računa na lokalizirano dobavo sestavnih delov, predvidoma tudi baterij.

Neuradna želja je doseči raven spodobno opremljenega avtomobila, ki bi imel vsaj uradno do 300 kilometrov dosega. To pa pomeni baterijo s kapaciteto vsaj nad 40 kilovatnimi urami. Volkswagnov koncern je za zdaj objavil le prvo skico malčka, ki se bo predvidoma imenoval ID.1.

Bodo malčka delili tudi s Škodo in Cupro?

Za zdaj ni jasno, ali bodo malčka preoblekli tudi v barve Škode in Cupre. Pri razred večjemu vozilu, ki prihaja čez dve leti, so tak pristop že napovedali. Volkswagen bo izdelal model ID.2, dodatno izvedbo SUV, Škoda model epiq, Cupra pa model raval. Ti avtomobili prihajajo z izhodiščno ceno 25 tisoč evrov.

Poleg evropskih znamk so glavni tekmeci kajpak Kitajci. Tamkajšnji BYD je že napovedal, da bo evropska različica malčka seagull tudi z napovedanimi višjimi carinami stala manj kot 20 tisoč evrov.