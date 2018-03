Kdo v Sloveniji je dobil kultni Pirellijev koledar? #video

45. izvedba kultnega koledarja v Sloveniji

Pirelli je izdal nov kulti koledar, ki so ga včeraj podarili tudi šestim izbranim Slovencem in Slovenkam. Drugo izvedbo koledarja, ki predstavlja le temnopolte modele, so dobili Ivo Daneu, Marko Baloh, Irena Yeboah, Tim Gajser, Ana Roš in Janez Gorišek.

Koledar s kultnim statusom

Italijanski gumarski proizvajalec Pirelli je leta 1963 prvič izdal svoj koledar, ki je pozneje pridobil kultni status. Poskrbel je za slavo številnih manekenk in proslavil modne fotografe, obenem pa ohranil svojo ekskluzivnost. Zaradi finančne krize ga niso izdajali med leti 1975 in 1983. Letos je doživel že svojo 45. izvedbo. Po letu 1987, ko je na njem zablestela takrat 17-letna Naomi Cambell, so na njem uprizorili le temnopolte modele.

Dobitniki Pirellijevega koledarja v Sloveniji. Z desne: Marko Baloh, Ana Roš, Janez Gorišek, gostitelj Ludvik Špan, Irena Yeboah, Ivo Daneu in Tim Gajser. Foto: Gregor Pavšič

Koledar tudi v izbrane slovenske roke

Pirellijev koledar natisnejo v nekaj tisoč kosih in je zato sploh na manjših trgih kot je Slovenija zelo ekskluziven. Skupno so jih iz Italije v Slovenijo poslali osem, včeraj pa so jih pri Avtocentru Špan znanim Slovencem in Slovenkam podelili šest. Prejeli so jih košarkarska legenda Ivo Daneu, pevka Irena Yeboah, ekstremni kolesar Marko Baloh, kuharska mojstrica Ana Roš, zvezdnik svetovnega motokrosa Tim Gajser in konstruktor letalnice v Planici Janez Gorišek.

Rdeča nit koledarja zgodba o Alici v čudežni deželi, na fotografijah drugič le temnopolti modeli

Letošnji koledar so pri Pirelliju zaupali angleškemu modnemu fotografu Timu Walkerju. Rdeča nit koledarja je zgodba Alica v čudežni deželi, s koledarjem pa želijo Italijani izpostaviti tudi raznolikost družbe. Tako so na koledarju prisotni tako ženski kot tudi moški modeli s področja mode, glasbe, filma in celo družbenega aktivizma.

Vseh 28 fotografij in 18 protagonistov so posneli v Londonu. Med drugimi so na koledarju avstralski model Adut Akech, ameriški pevec Lil Yachty, igralka Lupita Nyong'o, televizijska zvezdnica Whoopi Goldberg in ostali.

Med dobitniki koledarja je najbolj bučen aplavz dobil inženir Janez Gorišek. Foto: Gregor Pavšič Podelitve koledarjev se je v Avtocentru Špan udeležilo tudi več znanih Slovencev, med njimi tudi pevec Jože Potrebuješ. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Utrinki s Pirellijevega koledarja 2018

